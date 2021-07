Leica winkel in Lisse biedt bijzonder objectief aan voor 40.000 euro

De Leica Store in Lisse, Foto Henny Hoogeveen, biedt momenteel een bijzonder objectief aan. Een Leica Hughes Leitz 17mm f/2.0 fish-eye objectief. Het bijzonder objectief weegt bijna 12 kilogram.





De winkel lijkt sowieso een ware snoepwinkel voor Leica liefhebbers te zijn, ze hebben er flink wat bijzondere apparatuur staan van het merk.Het objectief schroef je waarschijnlijk niet zomaar op je Leica camera. Volgens de winkel is het een prototype die gebruikt is op grote analoge fotocamera's vanuit een vliegtuig. Het zou echter ook een lens kunnen zijn die gebruikt is voor projectoren.Leica Store Lisse geeft aan dat biedingen vanaf 40.000 euro welkom zijn. Of deze -waarschijnlijk onbruikbare- lens dat geld waard is kun je jezelf afvragen.Een vergelijkbaar objectief kocht een Engelsman in 2021 voor 70 pond op eBay