Woord 'Leica' verbannen op Chinese sociale media na controversiële 'Tank Man'-video

Met de titel 'The Hunt', volgt de video van 5 minuten een westerse fotojournalist die probeert door te gaan met het documenteren van de geschiedenis vanuit een hotelvenster in Beijing, terwijl hij probeert de overheid te ontwijken.



We jagen. We jagen. Wij vechten. We riskeren het allemaal, zegt de stem van de fotograaf.



Vreemd genoeg spenderen we ons hele leven met het op zoek gaan naar iets dat, voor het grootste deel, er gewoon niet is ... totdat het zover is. En als het grote moment nadert, glimlachen we en fluisteren we trots tegen onszelf: "Ik ben een jager."



De film eindigt met de fotograaf die zijn camera uit een raam richt. En terwijl hij zich concentreert, kun je een reflectie van de iconische "Tank Man"-foto (Beijing, 1989) in zijn lens zien.



Deze film is opgedragen aan diegenen die hun ogen lenen om ons te laten zien, luidt een boodschap aan het einde van de film. GeÔnspireerd door verhalen van fotografen die geen moeite hebben gespaard om de werkelijkheid te zien, lanceert Leica een nieuwe productie voor deze professionals. Het is een uniek verhaal over risico, passie en geschiedenis.