4 tweedehands aankopen waar je voorzichtig mee moet zijn

Alles wat met fotografie te maken heeft is duur. Soms zelfs extreem duur. Het is aantrekkelijk om op de tweedehandse markt te kijken en daar te kopen. Die markt is heel levendig, en met wat geduld kun je alles vinden. Voor sommigen tweedehandse producten moet je extra voorzichtig zijn.



Er zijn veel hobbyisten die wat meer te besteden hebben en continu voor het nieuwste van het nieuwste gaan. Ze verkopen dan graag hun oude materiaal. Er zijn ook veel hobbyisten die met fotografie starten en dan ontdekken dat het toch niet hun ding is.



Al die spullen verschijnen uiteindelijk op de tweedehands markt. Meestal ziet de apparatuur van deze fotografen en bijna fotografen er spik en span uit. Ze zijn heel weinig gebruikt, en het kan een goede deal zijn om deze apparatuur over te nemen.



Er zijn ook fotografen die meer professioneel bezig zijn, of het echt als werk hebben. Die willen hun veel gebruikt materiaal vaak ook van de hand doen wanneer ze een nieuwe investering doen. Die spullen zijn vaak heel intensief gebruikt met veel gebruikssporen. Tegelijkertijd zijn ze vaak goed onderhouden.





Wees voorzichtig en verstandig

1. Batterijen

Er is al veel geschreven over de tweedehands markt. Je moet voorzichtig zijn met aanschaf en betaling, en je moet de spullen die je koopt goed testen. Een camera die veel gebruikt is moet natuurlijk nog steeds goed werken, net als de camera die altijd als back-up fungeerde en nooit uit de tas is gekomen.Alles wat je kan verzinnen is te koop, en als je goed controleert en test kun je veel op een veilige en zekere manier overnemen van de vorige eigenaar. Er zijn echter ook een aantal dingen die je beter niet tweedehands kunt kopen, of waar je extra voorzichtig mee moet zijn.Een batterij heeft niet het eeuwige leven. Hoe meer ze opgeladen worden, hoe minder goed ze hun capaciteit behouden. Zeker de merkloze of niet originele exemplaren kunnen hier snel last van hebben.