De juiste manier om te leren uit een boek of via een video

De juiste manier om te leren uit een boek of via een videozaterdag 23 mei 2026, 22:44 door Nando Harmsen | 57x gelezen | 0 reacties
Met internet is de hoeveelheid leermateriaal exponentieel toegenomen. Je wordt bijna overladen door instructie video's en artikelen. Zoveel zelfs, dat je daar al je tijd in kan gaan stoppen. De vraag is; leer je daar iets van?
Om deze vraag te beantwoorden vertel ik uit eigen ervaring. Intentional Camera Movement vond ik onzin. Ik had het wel eens gedaan, maar dat zag er niet uit. Tegelijkertijd bleef het concept in mijn gedachten rondspoken.
Wat doe je dan? Je gaat kijken naar tutorials op YouTube.
Ik startte op een avond één van de vele video's die er op YouTube te vinden zijn. Van daaruit keek ik naar een volgende video, en weer een, en nog een. Voor ik het wist was het middernacht geweest en zat ik vol inspiratie.
Op dat moment dacht ik het allemaal te weten. Tot ik in het bos ICM ging beoefenen. En wat was het resultaat? Het zag er nog steeds niet uit. Ik kan je zeggen dat dit bijzonder frustrerend was. Ik had ten slotte vele uren YouTube video's bekeken.
Deze ervaring vertelt je dat het bekijken van video's of het lezen van artikelen geen manier is om een fotografie techniek te leren gebruiken. Natuurlijk, van lesmateriaal leer je dingen. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan ook kent.
De enige manier om iets echt te leren is door het doen. Je moet achter die computer uitkomen en je camera pakken. Je moet gaan fotograferen. Je moet het gaat oefenen. Je moet fouten maken, en van die fouten leren.
Zijn die video's en artikelen met alle informatie dan zinloos? Nee, natuurlijk niet. Ze kunnen een startpunt zijn, zoals dat bij mij ook was. Maar het blijft alleen maar theorie.
Bekijk video's, lees artikelen over de fotografie die je interesseert. Maar ga dan op pad om het in de praktijk toe te passen. Laat het fout gaan, en loop vast. Dán, en alleen dan komen de video's en artikelen weer van pas.
Op dat moment krijgt al die informatie meer context. Het is niet langer abstracte kennis, maar toepasbaar. Je gaat begrijpen waarom iets gedaan wordt. Niet omdat iemand je dat vertelt, maar omdat je het zelf ervaren hebt.
Op Photofact Academy bieden we een keur aan lesmateriaal aan, zowel over fotografie als fotobewerking (maar nog geen ICM). Dat is nuttig en leerzaam. Je gaat er de vruchten van plukken als je de theorie in de praktijk gaat brengen.
Om het antwoord op de eerste vraag te geven; je leert zeker wel van video's kijken en artikelen lezen. Maar alleen wanneer je ook daadwerkelijk de praktijk met de theorie combineert. Ga het doen, en blijf niet achter die computer hangen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
