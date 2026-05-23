De juiste manier om te leren uit een boek of via een video

Met internet is de hoeveelheid leermateriaal exponentieel toegenomen. Je wordt bijna overladen door instructie video's en artikelen. Zoveel zelfs, dat je daar al je tijd in kan gaan stoppen. De vraag is; leer je daar iets van?



Om deze vraag te beantwoorden vertel ik uit eigen ervaring. Intentional Camera Movement vond ik onzin. Ik had het wel eens gedaan, maar dat zag er niet uit. Tegelijkertijd bleef het concept in mijn gedachten rondspoken.



Wat doe je dan? Je gaat kijken naar tutorials op YouTube.



Ik startte op een avond één van de vele video's die er op YouTube te vinden zijn. Van daaruit keek ik naar een volgende video, en weer een, en nog een. Voor ik het wist was het middernacht geweest en zat ik vol inspiratie.



Op dat moment dacht ik het allemaal te weten. Tot ik in het bos ICM ging beoefenen. En wat was het resultaat? Het zag er nog steeds niet uit. Ik kan je zeggen dat dit bijzonder frustrerend was. Ik had ten slotte vele uren YouTube video's bekeken.



