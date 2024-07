Hoe ver durf jij je foto te croppen?

Door een foto te croppen zijn verschillende resultaten te behalen. De ene keer is een kleine stukje eraf voldoende, de andere keer zou je de halve foto willen weggooien. Hoe ver durf jij je foto te croppen?



Croppen is niets meer dan delen van een foto eraf snijden. Daarmee verminder je de resolutie van de foto. Dit is vaak niet zo erg, want de resolutie die een moderne camerasensor levert is meer dan genoeg.