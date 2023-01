Een panorama fotograferen of een panorama uitsnijden

Een panorama van twee foto's. Bewerkt naar smaak.

Hoewel de foto's op het eerste oog hetzelfde zijn, verschillen ze toch heel veel. Het kleurverschil moet je maar even buiten beschouwing laten, aangezien beide foto's een eigen bewerking hebben gekregen. Bovendien is het wolkenpatroon net iets anders, vanwege het tijdsverschil tussen de foto's.Allereerst is er de vertekening die ontstaan is doordat ik dichterbij stond met de panorama. Dit zie je in de vorm van de voorgrond.Kijk je goed, dan zie je bovendien dat de grotere beeldhoek van het samengesteld panorama ervoor zorgt dat de rotswand op de achtergrond kleiner in beeld is gekomen.Dit is natuurlijk logisch, want de beeldhoek is met het panorama groter geworden dan bij één enkel beeld. Dit is zeker iets om rekening mee te houden.Waarom is de voorgrond dan niet kleiner bij het samengesteld panorama? Omdat ik in beide gevallen de afstand tot het voorgrond zo heb gekozen dat deze even groot in beeld kwam.Normaal heeft een panorama met 30% overlap tussen de foto's een enorme toename in resolutie. De enkele foto in de 2:1 uitsnede is in mijn geval 8.192 x 4.096 pixels groot. De panorama is, door de grote overlap die ik heb 8.357 x 4.179 pixels groot. Niet eens zo'n groot verschil.Dan kan ik dit natuurlijk anders doen. Ik kan staande foto's nemen voor het panorama. In dat geval zou de hoogte (afgerond) tegen de 8.000 pixels zijn, wat bij een 2:1 verhouding neerkomt op 16.000 pixels breed.