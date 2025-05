Croppen is goed, maar overdrijf niet als het op dierenfoto's aankomt

Laat de omgeving zien, en de foto gaat meer vertellen.

Een dier van rand tot rand in beeld is goed voor een biologieboek, of een determinatieboek. Het is een onpersoonlijke weergave van het dier. Laat je meer in beeld zien, dan gaat de foto leven.Het is natuurlijk geen zwart-witverhaal. Het betekent niet dat je nooit een dier zo krap in het beeldvlak mag zetten. Denk wel na over wat je met de foto wilt vertellen. En kies wat jij het beste vindt. Want soms is een echt portret van een dier ook mooi. Maar dan hebben we het over een vorm van portretfotografie.