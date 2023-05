Tien tips voor panorama fotografie

Panorama fotografie stelt je in staat om heel veel in een foto vast te leggen. Of beter gezegd, in een reeks foto's, want je voegt vaak meerdere foto's samen tot een enkel panorama beeld.



Soms is dat eenvoudig, vaker is het lastig om goede resultaten te verkrijgen. Ik heb tien tips voor je om een grotere kans op succes te geven.



Een panorama stelt je in staat om heel veel in beeld te krijgen. Meer dan wat je met je grootste groothoek objectief kan vastleggen. Je kunt zelfs helemaal rond fotograferen, 360 graden rond. Leg je bovendien 180 graden in verticale richting vast, dan is alles om je heen in de foto te zien.



Maak je een panorama uit een serie van overlappende foto's, dan krijg je een enorme resolutie waarmee je extreem grote afdrukken kan maken.



Vaker is een panorama bedoelt om een weids effect in je foto te hebben. Het gaat dan niet over resolutie, maar over het gevoel van een foto.