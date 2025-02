Sony kondigt de FE 16mm f/1.8 G groothoek aan

Het objectief biedt close-up mogelijkheden en heeft een nauwkeurige, stille autofocus. Twee AA-glaselementen zorgen voor een hoge beeldresolutie. Een super ED-glaselement compenseert chromatische aberratie.



De elf diafragmalamellen zorgen voor een mooie bokeh, wat zeker tot uiting komt bij de close-up mogelijkheden van dit objectief. De minimale scherpstelafstand is slechts 15cm met autofocus, en 13mm met handmatige focus.



Het objectief meet iets meer dan zeven centimeter in lengte en in diameter. Het gewicht is beperkt tot 304 gram. Dit maakt het eenvoudig om het bij te steken zodat je altijd een groothoek ter beschikking kan hebben.



De FE 16mm f/1.8 G is vanaf april 2025 verkrijgbaar voor een adviesprijs van ongeveer 1.000 euro.



