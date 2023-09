Het grootste nadeel van een panorama

Zijn de beeldelementen redelijk dichtbij, dan valt het wel mee met verlies aan detail, zoals hier in dit 120 graden panorama van Cap Blanc Nez aan de Opaalkust.

Cursus panorama fotografie

Dat wil niet zeggen dat je nooit panorama's moet maken. Maar het betekent wel dat je goed na moet denken over wat je in beeld brengt en hoe je het in beeld brengt. Het is zonde als je 180 graden, 270 graden of zelfs 360 graden beeldhoek in een foto krijgt, maar er geen details meer zichtbaar zijn.Maak jij wel eens panorama's? Vertel in een reactie onder dit bericht wat voor panorama's jij maakt en wat je het nadeel vindt aan jouw soort panoramafotografie. Ik ben benieuwd naar je reactie.