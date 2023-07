Luminar NEO krijgt een panorama functie

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het dan officieel. Luminar NEO krijgt een nieuwe extensie waarmee het mogelijk wordt om panorama's te maken. De extensie is vanaf 17 juli beschikbaar en is gratis voor wie abonnee van Luminar is, of wie het volledige extensie pakket heeft gekocht.



Beetje bij beetje krijgt Luminar NEO er nieuwe functies bij. Dit gebeurt via de betaalde extensions, waarvan er inmiddels al zeven beschikbaar zijn. Met de panorama extensie komt dat totaal op acht.