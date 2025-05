Een panorama moet een meerwaarde geven

Het is mogelijk om een foto samen te stellen die een beeldhoek van maar liefst 360 graden heeft. Dat is een panorama, en bestaat uit meerdere foto's die aan elkaar geplakt worden. Gebruik die techniek als het meerwaarde biedt.



Wanneer je op een mooie plek bent, dan kan alles om je heen een foto waard zijn. De manier om alles om je heen in beeld te brengen kan dan een panorama zijn. Je verdeelt het hele uitzicht over meerdere foto's die je later samenvoegt.



Zorg voor 30% overlap (ongeveer), en hou je camera in de verticale positie. Zo kan je 180 graden, 270 graden of zelfs helemaal rond, 360 graden, vastleggen. Maar dat betekent niet dat het een betere foto oplevert.