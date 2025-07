Niet genoeg groothoek? Maak een panorama

Met een groothoek kan je veel in beeld brengen. Heb je niet genoeg groothoek? Maak dan een panorama, gewoon uit de hand. Mits de sluitertijd snel genoeg is, gaat dat perfect.



Er zijn in feite twee redenen om een panoramafoto te maken. De eerste reden is het bereiken van een extreem grote resolutie. Daarbij kan je gebruik maken van langer brandpunt. Zelfs een teleobjectief is mogelijk.



De tweede reden is meer praktisch gericht. Dat is een panorama om meer groothoek te bereiken dan wat je beschikbaar hebt. Hierbij gebruik je een panorama om een ultragroothoekobjectief te imiteren.