5 dingen waar fotografen mee moeten stoppen

Waarom vragen wat beter is, kleur of zwartwit? Kun je dat zelf niet bepalen? Ik durf te wedden dat je die keuze echt wel zelf kunt maken.

5. Beweren dat handmatige belichting volledige controle geeft

Een druk op de knop 'zwartwit' is echte geen zwart-wit foto. Dat is alleen kleur weghalen. Maak een echt zwartwit beeld met het juiste contrast als je geen kleurenfoto wil hebben. Er is een reden waarom je zwartwit overweegt. Besteedt er dan ook aandacht aan.Jij bent de fotograaf. Jij wil een beeld presenteren. Jij maakt een bewuste keuze voor kleur of zwartwit, en het publiek moet dat accepteren. Laat de keuze niet over aan een ander. Het is hetzelfde als je de reclame over de frisdrank. '' werkt niet. Kies.Het gebruik van handmatige belichtingsinstellingen is een keuze. Je meet de hoeveelheid licht, en stelt aan de hand daarvan de juiste waarden in op je camera. En dan komt het, de bewering dat deze manier van instellen de volledige controle over de belichting geeft.Maar is dat wel zo? Heb je echt volledige controle? Je kiest een lensopening, een ISO, en de sluitertijd wordt bepaald door die hoeveelheid licht die aanwezig is. Daarin heb je geen keuze, je stelt in wat de situatie vereist.