Nikon kondigt de Z f aan, een full frame mirrorless camera in retro stijl

De Z f is in staat om tot maar liefst 30 beelden per seconde te maken. De camera biedt pre-buffering, waardoor tot maximaal 1 seconde voor het indrukken van de ontspanknop al beelden worden opgeslagen. De foto's kunnen opgeslagen worden op een van de twee geheugenkaarten, of op beiden.



Nikon heeft enkele nieuwe functies in deze nieuwe camera ingebouwd. Dit is onder andere het aanpassen van het AF punt via het touchscreen, pixelshift opnames voor hogere resoluties, en deep learning technologie voor onderwerp identificatie.



Voor video is er 10-bit H.265 in 4K UHD kwaliteit. De maximale opnameduur is 125 minuten en er verschijnt een handig rood kader om aan te geven dat er opnames gemaakt worden. Veel video mogelijkheden zijn overgenomen van de Z 9.