De spiegelreflex is dood, lang leve de systeemcamera!

Canon EOS R5

Altijd live-view

Op enkele hele specifieke fotografiespecialisaties na, is de systeemcamera op alle vlakken beter dan spiegelreflexcamera's. Bij mij is er dan ook geen twijfel: mijn volgende camera is ook een systeemcamera.Kijk je puur naar specificaties, dan is er niks wat een spiegelreflex kan wat een systeemcamera niet net zo goed voor elkaar heeft. Vergelijkbare sensoren, beeldkwaliteit, bediening, scherpstelsnelheid en meer.Het grootste voordeel van een systeemcamera is dat je direct in de elektronische zoeker het beeld kunt zien zoals het eruit gaat zien wanneer je afdrukt. Tenminste, in de gemiddelde situatie. Eigenlijk net zoals iedereen ook al jaren gewend is op zijn smartphone.Je kunt nog voordat je de foto maakt de belichting aanpassen naar smaak en direct zien wat het effect is. Was de leercurve met de digitale spiegelreflex al heel veel korter geworden: met een systeemcamera is het nog een stapje sneller.