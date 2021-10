Fotograferen maakt gelukkig....toch?

Het heeft misschien te maken met het feit dat ik altijd naar de betere fotografen opkeek en zwijmelde van al die fantastische plaatjes die ik op internet tegenkwam.



Maar zelfs wanneer ik alle tips toepaste, zagen de beelden op mijn computer er nogal saai uit (ik fotografeer in RAW). Teleurstelling was vaak de eerste emotie die opkwam. Helaas geen blijdschap noch geluk.



Mijn eerste vlaggetje up to the curve, bereikte ik nadat ik mij had verdiept in software en kennis kreeg van de onuitputtelijke mogelijkheden die fotobewerking kan bieden.



Het duurde niet lang of ik werd lid van Photofacts Academy om een stoomcursus Lightroom en Photoshop te doen. Ik leerde dat wat ik op internet voorbij zag komen zelden of nooit zonder bewerking uit de camera zou komen rollen.



Mijn zelfvertrouwen kreeg gelukkig een oppepper en ik kon beelden op social media veel beter relativeren en beoordelen. Ik geraakte meer bedreven in bewerken. Foto's waren af en toe geschikt om te publiceren. Maar maakte fotografie mij toen wel gelukkig? Hmmm, nog niet echt.



Achteraf bezien was ik veel te veel met het eindresultaat bezig in plaats van te genieten van het fotograferen in het moment.



Ik had overduidelijk last van veel zelfkritiek vermengd met een teveel aan perfectionisme. Mijn foto's waren nooit goed genoeg in mijn ogen. Mijn fotografisch recept was eigenlijk verre van ideaal.



Een video van Micky Hoogendijk zette mij op het spoor van The Artist's Way geschreven door Julia Cameron.



Lessen om je los te weken van externe (zo moet het) bronnen, je interne criticus de mond proberen te snoeren en blokkades op te ruimen. Dit alles blijkt nodig om het kind in jezelf, je dromen en plezier weer voorrang te leren geven in je creatieve proces. Ik ging ermee aan de slag, het was best confronterend, maar bracht me wel een vlaggetje of twee verder!



Oh ja, veel terugkijken in je foto-database is ook goed om te beseffen dat je ongemerkt vooruit bent gegaan door alle kennis en ervaring die je gaandeweg opdoet. Dat je je bewust word van de stijgende lijn die zich onzichtbaar achter je heeft opgebouwd. Hey, denk je dan opeens, heb ik die mooie foto's gemaakt??



Mooi is natuurlijk subjectief, maar het gaat erom dat jij er blij van wordt. Alleen jij. Tenzij je voor opdrachtgevers werkt, dan moet je af en toe een beetje water bij de wijn doen.



Iets anders dat mij triggerde was het woord flow. Herken je dit als mensen roepen: "ik zit lekker in de flow"? Het betekent dat ze zo opgaan in hun bezigheid dat ze alles en iedereen om zich heen vergeten. Ze zijn supergeconcentreerd en gefocussed en alles lijkt vanzelf te gaan. Een waar geluksgevoel, wordt beweerd.



Heel interessant en benijdenswaardig, maar hoe dan? Ik wilde er alles van weten en sliep vervolgens wekenlang met het boek Flow - The secret to happiness van Mihaly Csikszentmihalyi op het nachtkastje. Superinteressant, maar ook best wel pittige kost.



Ik leerde over de wetenschap dat je je eigen staat van Flow (en je persoonlijke groei) kunt beinvloeden en oproepen zolang het in overeenstemming is met wat je echt wilt. lk beperk me even tot het verbeteren van de fotografie, maar het is natuurlijk veel breder toepasbaar.