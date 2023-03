Sportfotografie tip: Kijk vooraf altijd naar het weer

f/6.3, 1/640s, 400 ISO @ 150mm

Daar moet je op voorbereid zijn. Wanneer het gaat regenen kun je de camera en objectief een 'regenjas' aantrekken. Het werkt misschien niet optimaal, maar je camera is dan goed beschermd.Als het heel zonnig en heet wordt, besef dan dat je uren in de felle zon zit en dat je jezelf goed insmeert en wellicht een pet opzet.Het weer heb je niet in de hand, maar de voorbereiding op het weer wel.