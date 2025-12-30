Meer: Persoonlijk
Het meest handige hulpmiddel voor de fotograaf
dinsdag 30 december 2025, 14:07 door Nando Harmsen
Als fotograaf is je camera het gereedschap. Toch is er wat extra gereedschap nodig: de imbussleutel of een torx, of een muntje. Stop dat los in je tas en je bent altijd aan het zoeken. Ik heb het ideale gereedschap gevonden.
Tenzij je alleen een camera gebruikt, is er altijd een moment dat je een imbus of torx sleutel nodig hebt. Zeker bij het gebruik van een statief is het belangrijk om dergelijke sleutels bij je te hebben. En een muntje van de juiste dikte.
Je krijgt de juiste sleutels altijd wel bij de aankoop van een statief, statiefkop of L-bracket. Of bij andere hulpmiddelen die een sleutel nodig hebben om te bevestigen. Ze wegen niets, zijn (heel) klein, dus er is geen reden om ze thuis te laten.
Maar dan heb je uiteindelijk een handvol sleutels die makkelijk verloren raken in de fototas. Je moet eigenlijk een etui of tasje hebben om ze niet kwijt te raken. Of je kiest voor een handig hulpmiddel dat alles bij elkaar houdt.
Ik ontdekte de SmallRig multitool dat voor een paar tientjes te krijgen is. Het heeft bijna alles wat je nodig hebt zodat je niet langer met losse imbus- en torxsleuteltjes hoeft te werken. En het heeft bovendien het ideale alternatief voor het muntje.
Ik nam onder andere altijd losse imbus en torx mee op mijn reizen. Dit heeft heel wat situaties gered doordat ik de reisdeelnemers kon helpen. Dit simpele multitool heeft alles wat je nodig hebt. Ik kan het iedereen aanraden.
Heb jij ook gereedschap of een ander simpel hulpmiddel dat ooit onmisbaar bleek te zijn? Iets wat je sindsdien altijd mee neemt? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
