Review: SmallRig x Potato Jet Tribex SE statief

Wat formaat en gewicht zijn er niet zo heel veel verschillen. Minder dan wat je zou verwachten.

Conclusie

De originele uitvoering heeft een gewicht van 5,5 kilogram en kan 25 kilogram dragen. De SE-uitvoering weegt 5,4 kilogram en kan niet meer dan 15 kilogram dragen. De videokoppen zijn beiden gelimiteerd tot 6 kilogram. De hoogte van beide statieven is maximaal 1,68 meter.Het hydraulische systeem maakt het werken met het statief erg prettig. Je kan het in een handomdraai opzetten, ongeacht de ondergrond. Er zit wel een nadeel aan deze manier. Het finetunen en level zetten van het statief is lastiger.