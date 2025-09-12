Review: SmallRig x Potato Jet Tribex SE statief

Meer: Reviews
Eind 2024 bracht de fabrikant SmallRig in samenwerking met YouTuber Potato Jet een uniek hydraulisch videostatief uit. Dit statief heeft een opvolger gekregen, de Second Edition. Je leest meer over dit statief in deze review.
YouTuber Gene 'Potato Jet' Nagata ontwierp in samenwerking met SmallRig een statief waarmee de poten letterlijk in een handomdraai uitgeschoven kunnen worden. Dit gebeurd door middel van een hydraulisch systeem.
Het originele statief heb ik in december 2024 gereviewed. Je vindt de review met deze link, compleet met video van het gebruik.
De SE uitvoering heeft een eenvoudigere gedempte videokop gekregen, en is als geheel wat compacter van vorm. Het heeft echter nog steeds het hydraulische X-Clutch systeem om het statief snel op te kunnen zetten.
Het uiterlijk en de details
Het eerste wat opvalt zijn de poten van het statief. De bovenste sectie is voorzien van een prettig aanvoelend rubber afwerking. Het geeft veel grip en ziet er deftig uit. Dit geldt overigens voor het hele uiterlijk.
Er is een verwijderbare middenzuil en de poten kunnen op drie posities geplaatst worden. De clips zijn helemaal uit te trekken en klikken automatisch in plaats wanneer een poot op de gewenste hoek is. De poten zijn elk voorzien van een rubberen voet.
De videokop is een eenvoudige gedempte uitvoering. Er is geen instelbaar contragewicht. De kop is geschikt voor het Manfrotto of DJI RS systeem met een 1/4"-20 aansluiting voor accessoires. Het panning handvat kan in lengte aangepast worden.
Het hydraulische X-Clutch systeem
Waar het bij dit statief natuurlijk om draait is het hydraulische systeem om de poten uit te schuiven. Dit werkt hetzelfde als bij het originele statief. Kijk in de review van dat statief om het in werking te zien. Er zijn bij deze SE-uitvoering wel wat verbeteringen/veranderingen.
Bij de eerste uitvoering viel het al op dat er tijd nodig is voor het hydraulische systeem om op druk te komen. Na het loslaten van het handvat moet je een seconde wachten. Er is nu een waarschuwing op het handvat aanwezig dat je er rekening mee moet houden.
Het mooie van dit systeem is de snelheid waarmee je het statief op een ongelijke grond kan opzetten. De poten schuiven uit wanneer je het handvat indrukt en vergrendelen als je het loslaat. Het enige waar je voor moet zorgen is het horizontaal houden van het statief.
In het gebruik
De snelheid van het opstellen van het statief maakt het erg handig in het gebruik. Zeker wanneer je veel van positie verandert en ongelijke grond hebt. Het automatische clipsysteem voor de spreidstand van de poten is erg prettig.
De middenzuil biedt extra flexibiliteit om de gewenste hoogte te bereiken. Desgewenst kan deze ook verwijderd worden. Net als de originele versie van het statief is hiervoor een inbussleutel nodig. Deze inbussleutel zit in de videokop opgeborgen.
Met de maximale spreidstand moet je nog altijd rekening houden met de hoogte van de videokop. Is het gewenst om nog lager te komen, draai dan de middenzuil om.
Vergeleken met de oorsponkelijke, eerste versie
Het is natuurlijk logisch om deze SE-versie te vergelijken met de eerste uitvoering die eind 2024 het daglicht zag. Met name de uitstraling van het SE-statief, met de mooie afwerking, valt op. Hou er wel rekening mee dat de SE-uitvoering een lichtere uitvoering is.
Het handvat van het hydraulische X-clutch systeem is op een aantal punten verbeterd. Helaas is het niet langer op 45 graden vast te klikken. Daarvoor in de plaats kan het vastklikken in de verticale stand.
Het valt op dat het statief niet veel kleiner is dan de eerste uitvoering. Met ingeschoven poten is het wat kleiner, maar uitgeschoven is het nagenoeg even hoog. Het grote verschil zit in de videokop, die met de SE-uitvoering veel eenvoudiger is.
De originele uitvoering heeft een gewicht van 5,5 kilogram en kan 25 kilogram dragen. De SE-uitvoering weegt 5,4 kilogram en kan niet meer dan 15 kilogram dragen. De videokoppen zijn beiden gelimiteerd tot 6 kilogram. De hoogte van beide statieven is maximaal 1,68 meter.
Conclusie
Het hydraulische systeem maakt het werken met het statief erg prettig. Je kan het in een handomdraai opzetten, ongeacht de ondergrond. Er zit wel een nadeel aan deze manier. Het finetunen en level zetten van het statief is lastiger.
Bij het level zetten moet het handvat van het X-Clutch systeem weer ingedrukt worden. Hierdoor ontgrendelen alle poten, niet alleen de poot die iets langer of iets korter moet. Uiteraard is dit inherent aan dit systeem.
Het gebruik is heel prettig. de gedempte statiefkop is voldoende voor eenvoudige en relatief lichte video-opstellingen. Hoe zwaarder de opstelling wordt, hoe minder effectief de demping wordt. De finetuning van de demping is dan een gemis.
Hoe langer een brandpunt wordt, hoe gevoeliger de bewegingen zijn. Een goede demping is dan essentieel. Ik kon de statiefkop tot ongeveer 300mm goed gecontroleerd gebruiken. Zeker met het uitschuiven van de panning-hendel tot maximale lengte.
Bij meer dan 300mm was de demping twijfelachtig. Met name de panning liep niet heel soepel, waarbij er momenten waren dat de weerstand even groter werd. Dit was niet reproduceerbaar.
Het viel op dat de dopjes van de statiefpoten erg glad zijn. Met name op gepolijst beton was dit storend. Andere ondergronden is minder probleem. Gelukkig kunnen de dopjes vervangen worden, zoals spikes. Helaas levert SmallRig deze niet standaard bij het statief.
Het principe van het statief, het snel en eenvoudig opzetten werkt heel erg goed. Ongeacht de ondergrond kan het statief zonder moeite level gezet worden. Werk je onder omstandigheden dat de poten vies kunnen worden, dan kan er alleen oppervlakkig schoongemaakt worden.
In principe zal er geen vuiligheid in de poten komen. De hydrauliek is immers een gesloten systeem. Mocht het echter toch gebeuren, dan kan je het niet zelf oplossen en zal het statief ter reparatie opgestuurd moeten worden. Althans, dat verwacht ik.
Ter vergelijking met de eerste uitvoering heeft dit statief veel kleine verbeteringen. Hoewel het een lichtere uitvoering is, wat met name in de statiefkop tot uiting komt, levert de SE-uitvoering nauwelijks gewichtsbesparing op. Maar ingeschoven is het een klein beetje korter.
Het statief is zeker niet perfect. Er blijven een aantal punten waarin verbetering welkom zou zijn. Die punten zijn echter niet voor iedereen van belang, en het is dan ook belangrijk om zelf te beoordelen wat belangrijk voor je is.
Wat goed bevalt
- Visueel aantrekkelijk ontwerp
- Rubberen afwerking van statiefpoten
- Automatisch vastklikken bij spreidstand van de poten
- Handvat voor X-Clutch klikt ook op verticale stand
- Voetjes zijn verwisselbaar
- Groot bubble-lever (vergeleken met eerste uitvoering)
- Inbussleutel in de videokop aanwezig
- Handig klik-systeem bij plaatsen van statiefplaat
- Geschikt voor Manfrotto en DJI RS-systeem
- 1/4"-20 aansluitpunten aanwezig voor accessoires
- Mooie tas meegeleverd (inclusief telefoonhouder)
Wat minder goed bevalt
- Panning vertoont soms onverwacht weerstand
- Handvat voor X-Clutch klikt niet op 45 graden stand
- Ruimte tussen de poten is onvoldoende voor Hawklock-systeem
- Rubberen voetjes op de poten zijn te glad
- Ik mis het haakje in de middenzuil van de eerste versie
- Geen spikes meegeleverd
- Reinigen van statiefpoten onmogelijk door hydrauliek
- Geen noemenswaardige gewichtbesparing ten opzichte van de gewone uitvoering
- Heeft extra bubble level nodig op basisplaat
Het SmallRig Potato Jet Tribex SE is perfect voor wie snel en eenvoudig een statief wil kunnen opzetten. De bijgeleverde videokop is eenvoudig en geschikt voor lichte video rigs. Het statief is zeker een aanrader.
Het statief is verkrijgbaar voor iets meer dan 450 euro, wat een redelijk bedrag is voor een statief van dit kaliber.
