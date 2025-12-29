4 Handige hulpmiddelen voor in je fototas

Om te gaan fotograferen heb je een camera en objectief nodig. Misschien nog wat andere dingen, zoals een flitser, statief of filters. Wat je meeneemt hangt af van wat je gaat fotograferen. Ik heb 4 handige hulpmiddelen die je eigenlijk altijd bij je moet hebben.



Moeten is natuurlijk een groot woord. Maar het kan wel fijn zijn om deze vier dingen wel standaard in je tas te hebben. Daarbij heb ik het niet over een reserve accu of geheugenkaart. Ik heb het over minder vanzelfsprekende hulpmiddelen.





1. Een multi-tool

Je kent ze wel, de ingewikkelde multi-tools van Victorinox of Leatherman. Ze kunnen relatief groot en zwaar zijn. Ze hebben vaak genoeg gereedschap ingebouwd voor een loodgieter of doe-het-zelver.