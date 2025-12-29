4 Handige hulpmiddelen voor in je fototas

Meer: Tips en Truuks
Om te gaan fotograferen heb je een camera en objectief nodig. Misschien nog wat andere dingen, zoals een flitser, statief of filters. Wat je meeneemt hangt af van wat je gaat fotograferen. Ik heb 4 handige hulpmiddelen die je eigenlijk altijd bij je moet hebben.
Moeten is natuurlijk een groot woord. Maar het kan wel fijn zijn om deze vier dingen wel standaard in je tas te hebben. Daarbij heb ik het niet over een reserve accu of geheugenkaart. Ik heb het over minder vanzelfsprekende hulpmiddelen.
1. Een multi-tool
Je kent ze wel, de ingewikkelde multi-tools van Victorinox of Leatherman. Ze kunnen relatief groot en zwaar zijn. Ze hebben vaak genoeg gereedschap ingebouwd voor een loodgieter of doe-het-zelver.
Die bedoel ik dus niet. Wat ik wel bedoel is de simpele multi-tool zoals die van SmallRig. Ze vervangen alle losse imbus en torx sleuteltjes die door je tas zwerven. Ik schreef er al eerder een artikeltje over.
2. Zaklampje
Je hebt licht nodig om te fotograferen. Ben in donkere situaties, dan kan het ook handig zijn om wat extra licht bij je te hebben dat niet voor de foto nodig is maar voor jezelf. Een zaklampje is dan handig. Het liefst een goede, want die zijn betrouwbaar en vaak beter bruikbaar.
Gebruik het om in een donkere ruimte in je tas te rommelen. Gebruik het als je toch langer in de natuur aan het fotograferen bent dan verwacht, en de avondschemering is ingevallen. Of als je een keer 's avonds op pad bent.
3. Een theedoek
Neem de welbekende theedoek mee die al vaak uitgewassen is. Je gebruikt een dergelijke doek normaal gesproken om je bier- of wijnglazen (en ander glaswerk) af te drogen. Het werkt ook perfect voor het glas van objectieven.
Een uitgewassen theedoek vezelt niet, neemt perfect vocht op, en je kan er ook heel goed je camera of objectief mee afdrogen. Het werkt oneindig veel beter dan de (dure) microvezel doekjes, want die nemen geen vocht op.
4. Een blocnote en pen
Er zijn situaties dat je even een snelle aantekening wil maken. Je kan dat op de smartphone doen, maar even wat opschrijven is vaak sneller en eenvoudiger. Of je kan een notitie aan iemand geven, of een adres, of website.
Je kan natuurlijk ook visitekaartjes gebruiken in plaats van een blocnote. Zorg dan wel dat er voldoende in de tas zitten. Dit is waar ik vaak wel in tekort schiet. Tijd om deze tip zelf ter harte te nemen. Oh ja, zorg wel dat de pen werkt.
Zijn er nog meer dingen?
Je hebt sommige van deze hulpmiddelen niet snel nodig. Maar je zal altijd zien, haal je het uit je tas, dan komt het moment. Beter verlegen dan om verlegen, is het spreekwoord.
Er zijn misschien wel meer van die kleine hulpmiddelen die van pas kunnen komen wanneer je op pad gaat. Weet jij er nog meer? Misschien wel heel specifiek, misschien heel algemeen. Deel ze in een reactie onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Elja Trum
