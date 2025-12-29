Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel én de Lightroombijbel - 120 euro voordeel! Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Tips en Truuks

Nando Harmsen

4 Handige hulpmiddelen voor in je fototas

maandag 29 december 2025, 16:08 door | 57x gelezen | 0 reacties

Om te gaan fotograferen heb je een camera en objectief nodig. Misschien nog wat andere dingen, zoals een flitser, statief of filters. Wat je meeneemt hangt af van wat je gaat fotograferen. Ik heb 4 handige hulpmiddelen die je eigenlijk altijd bij je moet hebben.

Moeten is natuurlijk een groot woord. Maar het kan wel fijn zijn om deze vier dingen wel standaard in je tas te hebben. Daarbij heb ik het niet over een reserve accu of geheugenkaart. Ik heb het over minder vanzelfsprekende hulpmiddelen.

1. Een multi-tool


Je kent ze wel, de ingewikkelde multi-tools van Victorinox of Leatherman. Ze kunnen relatief groot en zwaar zijn. Ze hebben vaak genoeg gereedschap ingebouwd voor een loodgieter of doe-het-zelver.

Nando multitool in fototas

Geen losse imbussleuteltjes meer

Die bedoel ik dus niet. Wat ik wel bedoel is de simpele multi-tool zoals die van SmallRig. Ze vervangen alle losse imbus en torx sleuteltjes die door je tas zwerven. Ik schreef er al eerder een artikeltje over.

2. Zaklampje


Je hebt licht nodig om te fotograferen. Ben in donkere situaties, dan kan het ook handig zijn om wat extra licht bij je te hebben dat niet voor de foto nodig is maar voor jezelf. Een zaklampje is dan handig. Het liefst een goede, want die zijn betrouwbaar en vaak beter bruikbaar.

Nando zaklamp in fototas

Altijd handig, een goede zaklamp bij de hand.

Gebruik het om in een donkere ruimte in je tas te rommelen. Gebruik het als je toch langer in de natuur aan het fotograferen bent dan verwacht, en de avondschemering is ingevallen. Of als je een keer 's avonds op pad bent.

3. Een theedoek


Neem de welbekende theedoek mee die al vaak uitgewassen is. Je gebruikt een dergelijke doek normaal gesproken om je bier- of wijnglazen (en ander glaswerk) af te drogen. Het werkt ook perfect voor het glas van objectieven.

Nando theedoek in fototas

Een theedoek is perfect voor druppels of stof op het objectief te verwijderen

Een uitgewassen theedoek vezelt niet, neemt perfect vocht op, en je kan er ook heel goed je camera of objectief mee afdrogen. Het werkt oneindig veel beter dan de (dure) microvezel doekjes, want die nemen geen vocht op.

4. Een blocnote en pen


Er zijn situaties dat je even een snelle aantekening wil maken. Je kan dat op de smartphone doen, maar even wat opschrijven is vaak sneller en eenvoudiger. Of je kan een notitie aan iemand geven, of een adres, of website.

Nando visitekaartjes in fototas

Visitekaartjes en een (werkende) pen in de tas.

Je kan natuurlijk ook visitekaartjes gebruiken in plaats van een blocnote. Zorg dan wel dat er voldoende in de tas zitten. Dit is waar ik vaak wel in tekort schiet. Tijd om deze tip zelf ter harte te nemen. Oh ja, zorg wel dat de pen werkt.

Zijn er nog meer dingen?


Je hebt sommige van deze hulpmiddelen niet snel nodig. Maar je zal altijd zien, haal je het uit je tas, dan komt het moment. Beter verlegen dan om verlegen, is het spreekwoord.

Nando teveel in fototas

Hulpmiddelen in de tas is goed, maar overdrijf niet.

Er zijn misschien wel meer van die kleine hulpmiddelen die van pas kunnen komen wanneer je op pad gaat. Weet jij er nog meer? Misschien wel heel specifiek, misschien heel algemeen. Deel ze in een reactie onder dit bericht.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Masterclass Naaktfotografie

Masterclass Naaktfotografie

woensdag 14 januari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 21 januari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

woensdag 18 februari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Tips en Truuks
home
Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk
Cursus Naaktfotografie met Danyel Weideman

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.707 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord