Welke camera moet je kiezen als geld geen rol speelt

Iedere sportfotograaf of wild-life fotograaf zie je met deze camera rondlopen. Maar dit is een camera die niet erg stijlvol is. Waarom ga je niet kijken naar iets wat meer is dan een simpel werkpaard. Een met meer stamboom, als het ware.



Prijs: 7.419 euro





Fujifilm GFX100

De meer interessante camera's

Leica M10 Monochrom

Het dure speelgoed van de niet zo rijke fotograaf. Een enorme camera zonder veel finesse. Misschien is deze zelfs gebaseerd op de Canon die eerder genoemd is. Maar dan met wat minder kwaliteit in de afwerking, zeker als het op knopjes en wieltjes aankomt.Gelukkig heeft de goede fotograaf al die wieltjes en knopjes van twijfelachtige kwaliteit niet nodig. Laat de camera daarom maar over aan wie er een tijdje voor moet sparen. Laten we verder zoeken.Prijs: 9.999 euroNu wordt het serieus. Camera's die een statement zijn, waarmee je gezien mag worden zonder direct met de meute vergeleken te worden. Ze liggen in een prijsklasse die buiten bereik van de rest ligt, en dat is wat je wilt.Geld speelt geen rol, dus misschien is het zinnig om er een paar te kiezen in plaats van eentje. Een camera voor elke gelegenheid. Waarom ook niet. Je rijdt immers ook niet elke dag in dezelfde sportauto naar je bedrijf.De volgende camera's zijn voor de serieuze liefhebber die niet op een duizendje of meer hoeft te letten. Of tienduizend, wat dat betreft.Dit merk heeft status, het is het icoon dat voor veel andere merken als grote voorbeeld geldt. Ze worden nagemaakt, maar er gaat niets boven deze Leica M10.Kies er een prachtig objectief bij, en ga aan de slag. Hou er rekening mee dat het wel altijd manual focus is.