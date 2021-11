Ik heb een nieuwe camera gekocht

Unboxing

Waarom de Canon EOS R5?

Ik roep al jaren dat mijn volgende camera een systeemcamera wordt. Vrijwel elke camera die de afgelopen jaren uitgekomen is heb ik wel al eens in mijn handen gehad en het is me al tijden duidelijk dat systeemcamera's beter zijn geworden dan spiegelreflexcamera's.In eerste instantie was dat alleen zo voor bepaalde onderwerpen binnen de fotografie, maar inmiddels is er volgens mij niet echt meer een goede reden om een spiegelreflexcamera te kopen. Wat je ook fotografeert.Het grote voordeel van een systeemcamera is dat je door de elektronische zoeker direct kunt zien hoe de foto die je gaat maken eruit gaat zien. Superfijn tijdens het fotograferen.De Canon EOS R5 sprak mij al direct aan bij zijn aankondiging, maar het stevige prijskaartje hield me wel tegen. Nu heb ik dan toch maar de knop doorgehakt.Waarom heb ik dan gekozen voor deze camera en niet een ander model? Sowieso is de R5 natuurlijk een logische opvolger van een 5D spiegelreflex. Hij zit op hetzelfde niveau, uiteraard voorzien van een aantal handige upgrades.Ten opzichte van de Canon 5D mark III is natuurlijk het aantal megapixels een flinke verbetering. De R5 heeft meer dan twee keer zoveel pixels. Een flinke upgrade.Zelf ben ik een groot fan van meer megapixels (op een grote sensor), want ik vind het erg prettig in de nabewerking. Je kunt veel meer op detail werken. In de praktijk (voor afdrukken en dergelijke) is de 22 megapixel die ik had overigens vaak simpelweg meer dan voldoende overigens.Als portretfotograaf ben ik heel enthousiast over oog autofocus. Dit vind je op de meeste systeemcamera's tegenwoordig en bij de Canon R5 is de uitvoering hiervan ook razendsnel en uitstekend.Je hoeft je camera maar op je model te richten en de camera stelt direct scherp op het oog van het model. Dat maakt portretfotografie wel erg eenvoudig.Om er het maximale uit te halen zijn er een aantal handige instellingen die je kunt doen op de R5. Daarover in een later artikel meer.Nog een erg mooie verbetering: deze Canon beschikt eindelijk over beeldstabilisatie op de sensor. Iets wat bij bijvoorbeeld Sony al jaren de standaard is. Hierdoor kun je ook bij lagere sluitertijden nog uit de hand fotograferen zonder dat je direct bang hoeft te zijn voor bewegingsonscherpte.Natuurlijk moet e nog steeds op je sluitertijd letten, maar het geeft je net die extra ruimte die het verschil kan zijn tussen en scherpe en onscherpe foto.Het lijkt een klein detail, maar tjonge wat is dit handig. Eindelijk heeft ook de 5-serie een klapschermpje. Een mogelijkheid die al jaren op de instapcamera's van Canon zit.Dankzij het draai- en kantelbaar scherm kun je eenvoudig foto's maken vanuit een bijzonder perspectief. Bijvoorbeeld een heel laag of juist heel hoog standpunt. Het maakt het fotograferen gewoon een stuk makkelijker.