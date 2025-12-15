Is een foto een registratie of expressie?

Meer: Persoonlijk
Met de druk op de knop wordt een moment gevangen. Dat wat je voor je ogen ziet gebeuren wordt vastgelegd en weergegeven in de foto. Moet dat een registratie zijn, of mag het een manier van expressie zijn?
Een foto maken is niet moeilijk. Je richt de camera, en drukt op de ontspanknop. Het moment wordt vastgelegd, het is bevroren in tijd. Met het bekijken van de foto heb je een herinnering in beeld vastgelegd.
Deze foto is een beschrijving van het moment. Het heeft alles geregistreerd dat er visueel te zien was. Dat kan een gebouw zijn, een landschap, een stilleven, of een vakantiemoment. De foto laat alles zien behalve de sfeer van het moment.
Ik zie heel veel foto's voorbij komen. Op internet, in boeken en tijdschriften. Veel daarvan zijn registrerend. Ze laten het onderwerp zien dat in beeld gebracht is. Maar ik zie ook vaak foto's die een meer expressief karakter hebben.
Het verschil zoals ik dat zie is als volgt. Een registrerende foto is een het ongewijzigd vastleggen van het moment of het onderwerp. Het is onpersoonlijk in die zin, dat er geen gevoel of ervaring bij komt kijken.
Zo kil en onpersoonlijk een registrerende foto is, zo sfeervol en emotioneel een expressieve foto is. Daarin is niet alleen het kille moment vastgelegd. Er is ook ruimte voor emotie en sfeer. De foto is expressief geworden.
Er is ruimte voor beide soorten foto's. Voor sommige soorten fotografie moet het een kille en onpersoonlijke registratie zijn. Een onbevooroordeelde weergave van het moment. Andere foto's komen pas toch recht met sfeer en expressie.
Er is geen scherpe scheidingslijn tussen de twee. Het is nooit helemaal zwart-wit. Maar als fotograaf moet je wel een keuze maken of je registrerend of expressief wilt fotograferen. Het onderwerp dat je kiest kan ook een rol in die keuze zijn.
Zelf neig ik erg naar expressief fotograferen. Ik wil sfeer vastleggen, met mijn foto's emoties oproepen. Soms moet ik registrerend fotograferen, maar dan probeer ik wel sfeerversterkend te fotograferen. Dat is het grijze gebied.
Hoe fotografeer jij het liefst? Wat vind jij mooi? Moet een foto registrerend zijn, of mag het expressief zijn? Als je een voorkeur hebt, is dat een bewuste keuze of heb je er nog nooit over nagedacht?
Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Probeer je voorkeur te onderbouwen. Ik ben namelijk oprecht benieuwd wat je drijfveren zijn voor de soort fotografie waar jij de voorkeur voor hebt.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
