Is een foto een registratie of expressie?



Hoe fotografeer jij het liefst? Wat vind jij mooi? Moet een foto registrerend zijn, of mag het expressief zijn? Als je een voorkeur hebt, is dat een bewuste keuze of heb je er nog nooit over nagedacht?



Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Probeer je voorkeur te onderbouwen. Ik ben namelijk oprecht benieuwd wat je drijfveren zijn voor de soort fotografie waar jij de voorkeur voor hebt.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.