Vakantiefoto's met toeristen in beeld

Een bezoek aan Stokkur in IJsland, waar altijd veel mensen zijn. Dit was net voordat de buslading toeristen kwam.

Van de andere kant, een bezoek aan de Stokkur geiser in IJsland waar hele busladingen toeristen zijn, is een foto met die mensen juist een weergave van de werkelijkheid. Waarom zou je dat niet tonen?Ieder moet het natuurlijk voor zichzelf weten. Maar als ik op vakantie ben, en ik loop op de muren van San Marino midden in Italië, dan mag best gezien worden dat het een vakantie was, met alle andere toeristen in beeld.