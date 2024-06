Straatfotografie tip: Check de regels in het buitenland

Berlijn - f/2.8, 1/400s, 200 ISO @ 40mm

In Nederland zijn we met al onze regels en wetten eigenlijk best vrij als straatfotograaf. Er is veel mogelijk. Maar er zijn landen die er hele andere regels op nahouden.In de meeste gevallen is fotograferen in de publieke ruimte niet zo'n probleem, maar wist je bijvoorbeeld dat je in Italië eigenlijk niet zomaar een standbeeld mag fotograferen?Als je het commercieel wil gebruiken, in ieder geval. Dus je vakantiekiekje mag wel. Zoek maar eens op 'panoramarecht'.Lees je in voor je op reis gaat. Het kan je veel gedoe schelen!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.