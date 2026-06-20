Vogelfotografie en flitsen

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Vogelfotografie en flitsenzaterdag 20 juni 2026, 22:55 door Nando Harmsen | 66x gelezen | 0 reacties
Flitsfotografie en vogelfotografie is niet nieuw. Er zijn - of waren - speciale flits-opzetstukken om verder te kunnen flitsen. Natuurlijk in combinatie met tele objectieven. De vraag is, is het verstandig om te flitsen?
Is het donker, dan kan een flitser het benodigde licht produceren. Het onderwerp is dan goed belicht. Of het mooi belicht is, dat is een ander verhaal. Dat negeren we voor het gemak.
Ik heb in het grijze, analoge verleden wel eens een ransuil met flits gefotografeerd. Die dia's waren niet bepaald geslaagd, met witte vlekken als ogen. Het rode-ogen effect, maar dan iets anders.
Daar is mijn flits-avontuur met vogels dan ook weer geëindigd. Ik heb nooit meer flits gebruikt voor vogelfotografie of andere natuurfotografie. Voor één simpele reden: ik vind het niet mooi.
Nu zie ik met regelmaat dat er flits voor vliegende vogels wordt gebruikt. Met langere sluitertijd (dragging the shutter). Met name de Jan-van-Genten op Helgoland. Het wordt zelfs als 'workshop' aangeboden.
Ik stel me voor dat die vogels continu met flitsen van licht gebombardeerd worden. Een hele rij fotografen die continu flitsen. Dan vraag ik me af hoe ik het zou ervaren als ik zelf zo gefotografeerd zou worden.
Deze vorm van flitsfotografie is niet in het donker. Dat wil zeggen dat de ogen van de vogels niet op het donker ingesteld zijn. Maar toch, al die felle flitsen moeten toch wel verblindend zijn.
Fotograferen met off-camera flits, met slim opgezette flitsers, kan anders zijn. Zo worden uilen en vleermuizen gefotografeerd. Het kan prachtige beelden opleveren, en ik denk dat het dier dan minder last ervan zal hebben.
Maar het frontaal flitsen met alle intensiteit die er beschikbaar is om nut te hebben in daglicht, en dat met meerdere fotograferen naast elkaar... Ik heb er mijn mening over.
Ik heb de Jan-van-Genten op Helgoland genoemd omdat ik weet dat het daar veelvuldig (of regelmatig?) gedaan wordt. Maar misschien gebeurt het op meer plekken of in meer situaties.
Hoe denk jij over dit soort fotografie? Vind jij dat het geen probleem is, en zo ja, waarom? Of denk je dat dit simpelweg not-done is. Misschien heb je een meer genuanceerde mening. Laat het weten onder dit bericht.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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