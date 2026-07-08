Meer: Flitsfotografie
Led versus flitslicht: welke is beter?woensdag 8 juli 2026, 20:10 door Elja Trum | 68x gelezen | 0 reacties
LED-lampen zijn de laatste jaren flink beter geworden. Ze zijn krachtiger, zuiverder qua kleur en dankzij moderne camera's kun je tegenwoordig ook prima met hogere ISO-waarden werken. Zelf blijf ik voorstander van het gebruik van flitsers en in deze video is John Gress het met mij eens.
In de video geeft John aan waarom continu licht, zoals LED-verlichting, zeker zijn voordelen heeft, maar ook duidelijke beperkingen kent.
Een belangrijk punt is dat je bij LED-licht veel meer afhankelijk bent van het bestaande licht in de ruimte. In een volledig verduisterde studio is dat geen probleem, maar op locatie heb je vaak te maken met TL-buizen, kantoorverlichting of daglicht. Die lichtbronnen kunnen de kleuren in je foto beïnvloeden, bijvoorbeeld door gele of groene schaduwen te veroorzaken.
Ook buiten is flitslicht vaak praktischer. Wil je tegen de zon in fotograferen of het omgevingslicht echt onder controle krijgen, dan kom je met LED-licht al snel vermogen tekort. Met flitslicht kun je veel makkelijker het bestaande licht overstemmen en zelf bepalen hoe je eindbeeld eruitziet.
Een ander groot voordeel van flitslicht is het bevriezen van beweging. Denk aan kinderen die door de studio rennen, dansers, sporters of haren die bewegen door een ventilator.
Met LED-licht heb je daarvoor een zeer korte sluitertijd nodig, waardoor je vaak met een hogere ISO of een groter diafragma moet werken. Flitslicht kan beweging juist bevriezen door de korte flitsduur, terwijl je met een lage ISO kunt blijven werken. Dat levert direct een schoner bestand op (minder ruis).
Moderne AI-software, zoals ruisonderdrukking en verscherping in Lightroom, Capture One of Topaz Photo AI, maakt het verschil tussen hoge en lage ISO wel kleiner. Toch blijft het prettiger om meteen een zo schoon mogelijk beeld uit de camera te krijgen, in plaats van achteraf extra correcties te moeten toepassen.
John gaat ook in op het comfort van je model. Steeds krachtigere LED-lampen lijken misschien de oplossing, maar een fel continu licht vlak voor iemands gezicht is niet altijd prettig. Mensen gaan sneller knijpen met hun ogen en het kan behoorlijk warm worden. Bij flitslicht heeft je model daar veel minder last van, omdat het krachtige licht maar heel kort zichtbaar is.
Dat betekent niet dat LED-verlichting geen plaats heeft. Voor video is het natuurlijk onmisbaar. Ook bij productfotografie, hybride shoots, het leren begrijpen van licht en creatieve kleuraccenten kan continu licht juist heel handig zijn. Het grote voordeel is dat je meteen ziet wat het licht doet.
John is in zijn conclusie genuanceerd: heb je zowel flitslicht als LED-licht, gebruik dan vooral beide. Elk systeem heeft zijn eigen sterke punten.
Maar als je als fotograaf maar één set lampen kunt aanschaffen, dan is flitslicht vaak de meest veelzijdige keuze. Vooral omdat je er beter mee kunt omgaan met lastig omgevingslicht, beweging kunt bevriezen en je onderwerp comfortabeler kunt fotograferen.
Meer ontdekken over flitsfotografie?
Veel fotografen denken dat flitsen lastig is. Ze hebben het eens geprobeerd, maar krijgen geen mooie resultaten. In de cursus Starten met Flitsen helpt Elja je op weg met korte praktische tips.
Zo ontdek je hoe je (zonder veel geld uit te geven) met flitsers controle krijgt over het licht in je foto's.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 14 augustus 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 23 september 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Video: Drama toevoegen aan je foto's met kleur en rook
door Elja Trum
-
Flitsfotografie tip: Zorg voor gelijke kleurtemperatuur
door Elja Trum
-
Straatfotografie tip voor de durfal: Gebruik een flitser
door Michiel Heijmans
-
Review: SmallRig RM 40C mini LED video light
door Nando Harmsen
-
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.640 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.