Led versus flitslicht: welke is beter?



In de video geeft John aan waarom continu licht, zoals LED-verlichting, zeker zijn voordelen heeft, maar ook duidelijke beperkingen kent.



Een belangrijk punt is dat je bij LED-licht veel meer afhankelijk bent van het bestaande licht in de ruimte. In een volledig verduisterde studio is dat geen probleem, maar op locatie heb je vaak te maken met TL-buizen, kantoorverlichting of daglicht. Die lichtbronnen kunnen de kleuren in je foto beïnvloeden, bijvoorbeeld door gele of groene schaduwen te veroorzaken.



Ook buiten is flitslicht vaak praktischer. Wil je tegen de zon in fotograferen of het omgevingslicht echt onder controle krijgen, dan kom je met LED-licht al snel vermogen tekort. Met flitslicht kun je veel makkelijker het bestaande licht overstemmen en zelf bepalen hoe je eindbeeld eruitziet.



Een ander groot voordeel van flitslicht is het bevriezen van beweging. Denk aan kinderen die door de studio rennen, dansers, sporters of haren die bewegen door een ventilator.



Met LED-licht heb je daarvoor een zeer korte sluitertijd nodig, waardoor je vaak met een hogere ISO of een groter diafragma moet werken. Flitslicht kan beweging juist bevriezen door de korte flitsduur, terwijl je met een lage ISO kunt blijven werken. Dat levert direct een schoner bestand op (minder ruis).



Moderne AI-software, zoals ruisonderdrukking en verscherping in Lightroom, Capture One of Topaz Photo AI, maakt het verschil tussen hoge en lage ISO wel kleiner. Toch blijft het prettiger om meteen een zo schoon mogelijk beeld uit de camera te krijgen, in plaats van achteraf extra correcties te moeten toepassen.



John gaat ook in op het comfort van je model. Steeds krachtigere LED-lampen lijken misschien de oplossing, maar een fel continu licht vlak voor iemands gezicht is niet altijd prettig. Mensen gaan sneller knijpen met hun ogen en het kan behoorlijk warm worden. Bij flitslicht heeft je model daar veel minder last van, omdat het krachtige licht maar heel kort zichtbaar is.



Dat betekent niet dat LED-verlichting geen plaats heeft. Voor video is het natuurlijk onmisbaar. Ook bij productfotografie, hybride shoots, het leren begrijpen van licht en creatieve kleuraccenten kan continu licht juist heel handig zijn. Het grote voordeel is dat je meteen ziet wat het licht doet.



John is in zijn conclusie genuanceerd: heb je zowel flitslicht als LED-licht, gebruik dan vooral beide. Elk systeem heeft zijn eigen sterke punten.



Maar als je als fotograaf maar één set lampen kunt aanschaffen, dan is flitslicht vaak de meest veelzijdige keuze. Vooral omdat je er beter mee kunt omgaan met lastig omgevingslicht, beweging kunt bevriezen en je onderwerp comfortabeler kunt fotograferen.



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