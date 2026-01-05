Photofacts Academy

Waarom heb je gekozen voor jouw merk camera?

maandag 5 januari 2026, 22:11

Er zijn veel merken camera's. Nikon, Canon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic en Pentax zijn misschien de bekendste. Je hebt ook Leica, Hasselblad en natuurlijk Phase One. Welke heb jij, en waarom heb je voor dat merk gekozen?

Ik heb nog een paar merken niet genoemd. Denk aan Ricoh, Samsung en Sigma. Je hebt één van deze merken in bezit. Misschien heb je er meerdere, en daar is altijd een goede reden voor. Wat is de reden geweest om voor dat merk te kiezen?

Nando 2005 canoneos20d

Ik koos Canon EOS 20D omdat het prettiger aanvoelde dan Nikon. Het had ook anders kunnen lopen.

Ik heb Canon, zoals je misschien wel weet. De reden daarvoor is wat vreemd. Ik ging namelijk op pad om een Nikon te kopen. Maar eenmaal in de winkel bleek de Canon veel prettiger in mijn handen te liggen en vond ik de bediening prettiger.

Nando 2016 fujifilmx100t

De Fujifilm X100T beantwoordde aan mijn wensen: compact, eenvoudig... En bovendien mooi.

Toen ik later op zoek ging naar een compact camera heb ik een Fujifilm compact camera gekocht. Ik koos deze boven de Sony omdat ik de Fujifilm mooier en veel handiger vond.

De Olympus die ik sinds 2023 bezit is gekocht vanwege de live-compositie opname mogelijkheden. Deze functie maakt het lichttekenen eenvoudiger.

Zowel de Fujifilm als Olympus zijn heel bewust gekozen om redenen die ik belangrijk vond. Dat was zowel uiterlijk als bediening. En functies die in die specifieke camera's ter beschikking waren.

Nando 2023 olympusomem1mk3

Live-composite van de Olympus, een fantastische functie voor lichttekenen en vergelijkbare soorten fotografie. Dat was de reden om deze uiteindelijk erbij te kopen.

Alle merken camera's doen hetzelfde: je kan de wereld om je heen vastleggen. De functies die je erbij krijgt kunnen verschillen. Elk merk heeft zijn sterke en zijn zwakke kanten. Geen enkele camera is perfect voor alles.

Er zijn veel redenen om te kiezen. Je kiest het merk en type om de functies die voor jou en jouw fotografie belangrijk zijn. Of misschien kies je voor de objectieven-keuze die je daarbij krijgt.

De keuze kan ook een andere reden hebben. Ergonomie of een prettig menu kan een rol spelen. Of misschien omdat je de camera gewoonweg mooi vindt. Welke reden het ook is, het is altijd een goede reden. Simpelweg omdat de reden heel persoonlijk is.

Ik vind het oprecht boeiend om te weten waarom je voor het merk gekozen hebt dat je nu gebruikt. Ik ben ook benieuwd of je het nu, achteraf, een goede keuze vindt. Of zou je nu een ander merk kiezen? Deel het in een reactie onder dit bericht.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

