Waar is de tab Opmerkingen in Lightroom Classic voor bestemd?

Heb jij wel eens gekeken naar de tab Opmerkingen in de Bibliotheek Module van Lightroom Classic? Dan zie je vaak de vermelding Opmerkingen niet ondersteund.



Dat is vreemd, want zou het niet fijn zijn om opmerkingen bij een foto te kunnen plaatsen? In dit artikel laat ik zien waar het voor bestemd is.



Wat heb je aan een Opmerkingen veld in je Lightroom Classic catalogus wanneer je er niets mee kunt doen?



Ik dacht ooit, dat is een mooie manier om informatie bij je foto te schrijven. Maar helaas, dat lukt niet. Het enige wat er ooit in dat veld te lezen is, is "Opmerkingen niet ondersteund."



Als er geen ondersteuning voor is, wat moet je er dan mee? Waarom zit het erin? Dat ben ik gaan uitzoeken, en wat blijkt? Het is om reacties en likes van een gepubliceerde foto terug te zien in Lightroom Classic.