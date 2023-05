Kom werken bij Photofacts; Office Manager gezocht

Hť daar, multitaskende superheld(in)! Ben je klaar voor een spannende uitdaging waar je jouw organisatievermogen, klantgerichte houding en vlotte communicatiestijl kunt laten zien? Dan hebben we jou nodig!



Wij zijn op zoek naar een Office Manager die ons gezellige team komt versterken.





Wat ga je doen?

Wat moet je kunnen?

Je hebt een hands-on mentaliteit: Je neemt de verantwoordelijkheid om e-mails en telefoontjes efficiŽnt af te handelen en onze klanten blij te maken. Je bent administratief sterk: Je houdt onze administratie up-to-date en zorgt voor een accurate BTW-aangifte. Je bent een ware postmeester: Je zorgt ervoor dat bestellingen van onze fotografieboeken tijdig en correct worden verzonden.

Wat hebben wij jou te bieden?

Even over ons

Als onze Office Manager ben je dť verbindende kracht die alles bij elkaar brengt. Je bent het hart van het team en je zorgt ervoor dat alles draait zoals het hoort.Van het beantwoorden van e-mails en telefoontjes met de grootste glimlach, tot het verzenden van onze geliefde fotografieboeken naar onze klanten - je zorgt ervoor dat iedereen blij blijft.Ook zorg je voor een naadloze administratie en regel je de BTW-aangifte alsof het niets is. Daarnaast zorg je ervoor dat onze voorraad kantoorbenodigdheden nooit opraakt, en organiseer je onvergetelijke teamuitjes waar iedereen nog jaren over zal praten.- Een spannende rol binnen een groeiend en dynamisch bedrijf.- Een competitief salaris en fantastische collega's.- Ruimte voor jouw ideeŽn en initiatieven. Jouw mening telt!- Bovenop het vuur zitten bij de laatste fotografie nieuwtjes en cursussenWij zijn een bedrijf met twee zijden - als een fotografie- en verhuur-superheld met een dubbelleven!Aan de ene kant hebben we, waar we een compleet pakket ontwikkelen en leveren voor verhuurbedrijven. Met een verhuur webshop, verhuursoftware en een handige app helpen we bedrijven om hun verhuurzaak volledig online te draaien.Onze klanten verhuren alles, van feestartikelen en attracties tot machines en auto's. Kortom, we helpen mensen om leuke dagen te hebben, of gewoon praktisch te zijn!Aan de andere kant hebben we, onze eigen 'Netflix voor Fotografen'. We hebben een online leeromgeving met meer dan 100 cursussen over allerlei fotografie-onderwerpen en helpen duizenden hobbyfotografen om nog mooiere foto's te maken.We schrijven ook dagelijks artikelen over fotografie en hebben een tiental fotografieboeken gepubliceerd.Ons kantoor zit in Elst (Gld), tussen Arnhem en Nijmegen. We zoeken iemand voor circa 24 tot 32 uur per week.Ben je klaar om het gezicht en het hart van ons kantoor te worden? Neem direct contact op , we horen graag van je!