Vacature: Administratief medewerker gezocht (16 - 32 uur per week)

Ben je klaar voor een spannende uitdaging waar je jouw nauwkeurigheid, organisatievermogen, klantgerichte houding en vlotte communicatiestijl kunt laten zien? Dan hebben we jou nodig! We zijn op zoek naar een Administratief Medewerker die ons gezellige team komt versterken.





Wat ga je doen?

Wat moet je kunnen?

Je bent administratief sterk: Je houdt onze administraties up-to-date en zorgt voor accurate BTW-aangiftes. Je hebt een hands-on mentaliteit: Je neemt de verantwoordelijkheid om e-mails en telefoontjes efficiŽnt af te handelen en onze klanten blij te maken. Je bent een ware postmeester: Je zorgt ervoor dat bestellingen van onze fotografieboeken tijdig en correct worden verzonden.

Wat hebben wij jou te bieden?

Even over ons

Als onze Administratief Medewerker zorg je in eerste instantie voor een accurate administratie. Je verwerkt betalingen die op verschillende manieren binnenkomen en gedaan worden.Je vindt het leuk om alle cijfers op jouw manier op de juiste plek te krijgen en uiteraard kun je terugvallen op onze accountant als je ergens vragen over hebt.Ook regel je de BTW-aangifte voor onze vijf BV's alsof het niets is. Je krijgt veel vrijheid en zelfstandigheid om alles op jouw manier in te richten.We verwachten dat je hier zo'n 12 tot 16 uur per week voor nodig hebt. Wil je graag meer werken, dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken als officemanager. Je bent dan naast administrateur ook dť verbindende kracht die alles bij elkaar brengt.Je bent het hart van het team en je zorgt ervoor dat alles draait zoals het hoort. Van het beantwoorden van e-mails en telefoontjes met de grootste glimlach, tot het verzenden van onze fotografieboeken naar onze klanten - je zorgt ervoor dat iedereen blij blijft.Daarnaast zorg je ervoor dat onze voorraad kantoorbenodigdheden nooit opraakt, en organiseer je onvergetelijke teamuitjes waar iedereen nog jaren over zal praten.- Een spannende, flexibele rol binnen een groeiend en dynamisch bedrijf.- Een competitief salaris en leuke collega's.- Ruimte voor jouw ideeŽn en initiatieven. Jouw mening telt!Ons team werkt voor twee bedrijven. Aan de ene kant hebben we Rentpro, waar we een compleet pakket ontwikkelen en leveren voor verhuurbedrijven. Met een verhuur webshop, verhuursoftware en een handige app helpen we bedrijven om hun verhuurzaak volledig online te draaien.Onze klanten verhuren alles, van feestartikelen en attracties tot machines en auto's. Kortom, we helpen mensen om leuke dagen te hebben, of gewoon praktisch te zijn!Aan de andere kant hebben we Photofacts, onze eigen "Netflix voor Fotografen". We hebben een online leeromgeving met meer dan 100 cursussen over allerlei fotografie-onderwerpen en helpen duizenden hobbyfotografen om nog mooiere foto's te maken. We schrijven ook dagelijks artikelen over fotografie en hebben een tiental fotografieboeken gepubliceerd.We zitten in het gezellige dorp Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Via openbaar vervoer zijn we goed te bereiken en er is ook voldoende parkeergelegenheid. Ook kun je jouw fiets hier veilig stallen ťn direct opladen voor de terugweg.Ben je klaar om onze cijfertjes kloppend in de boeken te krijgen ťn misschien ook het gezicht en het hart van ons kantoor te worden? Neem direct contact op , we horen graag van je!