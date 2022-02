Vacature: Designer / Front-end developer

Bij Photofacts (en vooral bij onze andere bedrijfstak Rentpro) zijn we op zoek naar een nieuwe front-end developer met design skills. Wellicht ben (of ken) jij de geschikte persoon!



Als front-end developer zorg jij voor prachtige websites met optimale klantervaringen.





Wat ga jij bij ons doen?

Wat doen wij eigenlijk bij Rentpro?

Je maakt een gelikt, pixel perfect design in overleg met de klant. Het design pas je met behulp van HTML, CSS en Jquery toe op onze verhuursoftware. Samen met onze programmeurs zorg je ervoor dat nieuwe mogelijkheden en optimalisaties continue ingevoerd worden.Je werkt in een compact team, dus wij gebruiken graag jouw input en hulp ook voor andere taken. Denk aan verschillende grafische- en interfaceontwerpen voor beheeromgeving, apps en drukwerk.Voor Photofacts help je met drukwerk, boeken en onze sites. Jij kunt echt jouw stempel drukken op Rentpro en Photofacts.✓ Prachtige webshops ontwerpen en in de praktijk opleveren✓ Zorgen voor een aangenaam en helder aankoopproces✓ Vriendelijk contact onderhouden met klanten en hun wensen vertalen naar praktische oplossingen✓ Optimalisaties doorvoeren en creatieve nieuwe mogelijkheden bedenken om de software te verbeteren✓ Handig en vlot met HTML, CSS en (beperkt) Javascript/JQuery✓ Gevoel voor een goede gebruikerservaring✓ Creatief en communicatief sterk, oog voor detail en design✓ Goed in het houden van overzicht✓ Je weet goed het onderscheid te maken tussen zaken die belangrijk zijn en dingen die nice to have zijn✓ Pakt graag nieuwe dingen op en werkt aan het continue verbeteren van jezelf✓ Snapt hoe je bezoekers om kunt zetten in klanten (conversie)✓ Kennis hebt over SEO✓ Ervaring hebt met MVC✓ Kunt lezen en schrijven met Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign✓ Goed salaris✓ Gezellig team✓ 22 vakantiedagen✓ Reiskostenvergoeding✓ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeŽn✓ Thuiswerken is mogelijk (deels of vrijwel volledig)✓ Gezellige en smakelijke lunches op kantoorWe ontwikkelen en leveren een compleet pakket voor verhuurbedrijven. Het bestaat uit een verhuur webshop, verhuursoftware en een iOS / Android smartphone app. Hiermee kunnen verhuurbedrijven hun complete bedrijf online draaiende houden.Onze klanten verhuren allerlei verschillende soorten producten. Ze zorgen voor leuke dagen voor hun klanten met bijvoorbeeld attractieverhuur en partydiensten en catering. Of ze helpen op een praktische manier door machines, gereedschap of auto's te verhuren.We zijn een klein en gezellig bedrijf met twee bedrijfsonderdelen (Rentpro.nl en online leeromgeving voor fotografen Photofacts Academy) en 10 medewerkers in Elst (Gelderland). We groeien lekker door, vandaar dat we jou er graag bij hebben en je in de toekomst ook lekker met ons mee kunt blijven groeien.Lijkt het je leuk?Stuur direct even een mailtje naar elja@photofacts.nl