Vacature: We zoeken een commercieel medewerker

Ben jij nog op zoek naar een leuke nieuwe baan? Dat komt goed uit, want wij zijn naar je op zoek. Voor zowel Photofacts als mijn andere bedrijf Rentpro zoeken we een marketing/commercieel medewerker voor 24 tot 32 uur per week.



Samen met mijn compagnon Michael heb ik twee bedrijven; Photofacts en Rentpro. Die eerste kennen jullie natuurlijk wel, maar met Rentpro helpen we bedrijven met het online verhuren van hun producten.



De focus voor deze vacature ligt bij Rentpro, maar je gaat zeker ook aan de slag voor Photofacts. Als commercieel medewerker ben jij het belangrijkste contactpunt voor al onze klanten.



Dit vind je leuk om te doen:



✓ Marketing oplossingen bedenken en Google Ads beheren

✓ Vriendelijk contact onderhouden met potentiŽle en bestaande klanten

✓ Hun wensen vertalen naar praktische oplossingen binnen ons pakket

✓ CommerciŽle mogelijkheden zien en pakken

✓ Social media bijhouden, blogs schrijven en nieuwsbrieven opstellen



Hier herken jij jezelf in:



✓ Goed in het houden van overzicht

✓ Communicatief sterk

✓ Je weet goed het onderscheid te maken tussen zaken die belangrijk zijn en dingen die nice to have zijn

✓ Nederlands en Engels is geen probleem (Duits is een pre)

✓ Graag nieuwe dingen leren en proberen

✓ Handig en vlot met websoftware (IT kennis is een pre)



Dit zoek jij verder in een baan:



✓ Goed salaris

✓ Gezellig team

✓ 22 vakantiedagen

✓ Reiskostenvergoeding

✓ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeŽn

✓ Thuiswerken is mogelijk (deels of vrijwel volledig)





Wat doen wij eigenlijk?

Lijkt het je leuk?

We zijn een klein en gezellig bedrijf met twee bedrijfsonderdelen ( Rentpro.nl en Photofacts) en 10 medewerkers in Elst (Gelderland). Station Elst is op circa 10 a 15 minuten lopen en er stopt ook nog een bus voor de deur.We groeien lekker door, vandaar dat we jou er graag bij hebben en je in de toekomst ook lekker met ons mee kunt blijven groeien.Met Rentpro ontwikkelen en leveren we een compleet pakket voor verhuurbedrijven. Het bestaat uit een verhuur webshop, verhuursoftware en een iOS / Android smartphone app. Hiermee kunnen verhuurbedrijven hun complete bedrijf online draaiende houden.Onze Rentpro klanten verhuren allerlei verschillende soorten producten. Ze zorgen voor leuke dagen voor hun klanten met bijvoorbeeld attractieverhuur en partydiensten en catering. Of ze helpen op een praktische manier door machines, gereedschap of auto's te verhuren.Met Photofacts Academy verzorgen we online cursussen voor duizenden enthousiaste fotografen. We helpen hun meer uit hun fotografiehobby (of werk) te halen.We zijn een klein bedrijf, dus de lijntjes zijn erg kort en we houden van een gezellig sfeertje. We stimuleren iedere medewerker het maximale uit zichzelf te halen, zodat je zonder hoge werkdruk lekker productief bezig kunt zijn.Stuur vandaag nog een mailtje naar michael@rentpro.nl