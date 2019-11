Vacature: Photofacts zoekt videograaf (m/v)

Een van onze nieuwste promo video's voor een cursus

Benieuwd naar ons huidige videowerk? Bekijk bovenstaande video, neus eens rond op ons Youtube kanaal of probeer een proeflidmaatschap bij Photofacts Academy Het liefst zien we dat je al ervaring hebt met het maken en monteren van video's. Momenteel werken we met Adobe Premiere Pro, dus het is handig als je daar al goed mee overweg kan. Daarnaast is kennis van After Effects en Photoshop mooi meegenomen.We zoeken iemand met een HBO (of hoger) werk- en denk niveau. Het is goed als je een beetje van afwisseling houdt; we filmen soms in onze eigen studio, maar zijn ook vaak op pad door Nederland en zo nu en dan in het buitenland.Videografie is een creatieve bezigheid, dus ik verwacht dat je van nature al behoorlijk creatief bent. Dat zien we natuurlijk ook graag terug in je werk. Photofacts Academy is de Netflix voor fotografen. Met meer dan 60 online fotografie cursussen zijn wij de grootste aanbieder van online fotografie cursussen in Nederland. Elke maand lanceren wij een complete nieuwe cursus op het gebied van fotografie. En daar ben jij verantwoordelijk voor!Ons kantoor staat in Elst, Gelderland. Station Elst is op circa 10 a 15 minuten lopen en er stopt ook nog een bus voor de deur. We zoeken iemand voor 4 dagen (32 uur) per week (maar andere uren zijn ook bespreekbaar).Bij Photofacts houden we van een positieve instelling en doen we ons best om efficiŽnt en leuk bezig te zijn met fotografie en onze werkzaamheden. We zien graag een groei-mentaliteit; dat je het leuk vindt om jezelf te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. Omdat we graag iemand hebben die op details let wil ik je vragen in de onderwerpregel van je mail het woord sluitertijd te zetten.We zijn een klein bedrijf, dus de lijntjes zijn erg kort en we houden van een gezellig sfeertje. We stimuleren iedere medewerker het maximale uit zichzelf te halen, zodat je zonder hoge werkdruk lekker productief bezig kunt zijn.Lijkt het je leuk om bij Photofacts te werken en denk je dat je goed bij ons past? Stuur me dan een mailtje met jouw informatie, motivatie en je showreel via elja@photofacts.nl Je kunt ze natuurlijk hieronder in de reacties stellen of direct contact opnemen.