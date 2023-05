Nieuwe in Photoshop Beta: Generative fill

Van een staande foto is een liggende foto gemaakt. Alles is computer gegenereerd.

Je kunt er heel ver in gaan. Je kunt een delen van het lichaam genereren die je niet in beeld had, kleding vervangen, of juwelen toevoegen. Er zijn echter limieten. Een gezicht kan je niet vervangen om misbruik te voorkomen, en handen zijn nog steeds een probleem.