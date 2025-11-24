8 Dingen waar je op moet letten bij de overstap naar Affinity

Meer: Software
8 Dingen waar je op moet letten bij de overstap naar Affinitymaandag 24 november 2025, 15:15 door Nando Harmsen | 87x gelezen | 1 reactie
Met de introductie van Affinty als gratis grafisch programma kan het aantrekkelijk zijn om dit in plaats van de software van Adobe te gebruiken. Denk je aan deze stap, dan is het goed om met een paar dingen rekening te houden. Ik zet ze op een rijtje.
De nieuwe Affinity by Canva kost helemaal niets. Dat maakt het aantrekkelijk om een overstap te maken. Bijvoorbeeld vanuit Adobe, waar - zoals bekend - het jaarlijks een bedrag kost. Dat scheelt aanzienlijk.
Affinity by Canva heeft drie programma's gecombineerd. Een vector-gebasseerd programma zoals Illustrator van Adobe. Een layout-programma zoals Adobe InDesign, en een pixelbewerkingsprogramma zoals Adobe Photoshop.
Dat laatste is voor de fotograaf het meest interessant, hoewel InDesign ook nut kan hebben bij het ontwerpen van bijvoorbeeld een fotoboek. Het voordeel van Affinity is, dat je niet tussen verschillende programma's hoeft over te schakelen.
Voor dit artikel concentreer ik me op een overstap van Photoshop naar Affinity. Echter, de aandachtspunten gelden in feite ook voor een overstap vanuit Illustrator of InDesign.
1. Je moet tijd nemen om te leren
Hoewel Affinity voor een groot deel op Photoshop lijkt, is het niet helemaal hetzelfde. Gereedschappen zitten op een andere plek, en het uiterlijk is iets anders. Je moet de weg door Affinity vinden.
Dit kost tijd, en dit betekent dat het soepel werken met Affinty niet van de ene op de andere dag mogelijk is.
Ben je gewend aan een manier van werken in Photoshop? Dan moet je leren om dit nu in Affinty te doen. Gun jezelf de tijd daarvoor.
2. Bestandsformaten
Affinty werkt met een nieuw bestandsformaat dat uniek is voor Affinity. Deze bestanden zijn (nog) niet te openen in andere software, mocht je die gebruiken. Hou daar rekening mee, zeker wanneer je met meerdere mensen aan een project werkt.
Dit hoeft geen probleem te zijn, want Affinity kan een heel groot aantal andere bestandsformaten lezen. Bestanden die gemaakt zijn in Photoshop zijn gewoon te openen. En je kan in Affinity ook opslaan als een Photoshop-bestand. Of een Tiff, of welke andere dan ook.
3. Niet alles van Photoshop is ingebouwd
Affinty is geen Photoshop. Er zijn functies die je misschien in Photoshop gebruikt, die niet ondersteunt worden door Affinty.
Dit zijn bijvoorbeeld smart-objects of AI-gegenereerde content. Affinty zal die misschien rasteriseren en wel als eindresultaat tonen, maar dit is niet meer aan te passen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar het is iets om rekening mee te houden.
Er zijn nog andere functies in Photoshop die niet door Affinity ondersteund worden, zoals een tijdlijn. Bekijk wat je gebruikt in Photoshop en of dat beschikbaar is in Affinity zodat je goed voorbereid de overstap maakt.
4. Raw-workflow
Bij Adobe heb je Adobe Camera Raw, dat de bewerkingen in een Raw-bestand als een klein los XML-document opslaat. Elke keer als je het Raw-bestand weer opent, wordt dit gelezen. Affinity werkt niet op deze manier.
Affinity kan met Raw-bestanden omgaan, maar je moet dit als een apart Affinity-bestand opslaan. Elke bewerkte Raw-foto levert dus een apart bestand op.
Wil je de bewerkingen altijd nog aan kunnen passen, bedenk dat een dergelijk fotobestand makkelijk tien keer zoveel harde schijf-ruimte inneemt. Meer dan 300 MB per foto is geen uitzondering.
Het is ook goed om te weten dat elke foto apart geopend, bewerkt en opgeslagen moet worden. Dit maakt het bewerken van veel Raw-bestanden erg tijdrovend en lastig. Voor dit soort werk is Affinity niet de beste keuze.
5. Niet alles is gratis
Affinity is gratis. Je hoeft er niets voor te betalen. Wil je echter gebruik gaan maken van Canva AI, dan kost het jaarlijks een bedrag. Hier krijg je functies zoals upscaling, portret-belichting, canvas-uitbreiding, en nog veel meer.
Het is denkbaar dat toekomstige uitbreidingen ook geld zullen kosten. Maak je gebruik van deze functies, of denk je dat je deze nodig hebt? Dan is Affinity niet meer gratis.
De basisfuncties van Affinty blijven echter wel gratis, is beloofd. Gebruik je geen AI, om wat voor reden dan ook, dan kan je er vanuit gaan dat Affinity gewoon gratis blijft.
6. Fonts
Adobe heeft een groot aantal fonts ter beschikking. Gebruik je tekst, bijvoorbeeld bij het maken van fotoboeken of op een foto zelf? Hou er dan rekening mee dat er maar een beperkt aantal fonts ter beschikking zijn.
Maak je gebruik van meerdere fonts, of wil je een grotere keuze aan fonts hebben? Dan kan het zijn dat je moet uitwijken tot het downloaden van fonts van een externe leverancier. Meestal zijn die niet gratis.
Ook als je 'oude' Photoshop of InDesign documenten hebt met een diversiteit aan fonts, kan dit problemen gaan opleveren. Bekijk goed of dit voor jou geldt.
Heb je Creative Cloud nog geïnstalleerd, dan zullen de fonts ook in Affinity zichtbaar zijn. Wanneer de Creative Cloud opgezegd hebt, zullen deze fonts niet meer op de computer staan.
7. Kwaliteit van Canva AI
Canva AI is alleen beschikbaar als je een Canva Premium plan koopt. Met dit jaarlijks terugkomend bedrag krijg je beschikking over diverse AI-tools.
Ik heb het niet uit eigen ervaring, maar het gaat de ronde dat de Canva AI-tools niet heel goed zijn. Zeker als je ze vergelijkt met bijvoorbeeld de gereedschappen in Photoshop of Topaz.
Het is zeer zeker mogelijk dat dit in de (nabije) toekomst beter zal worden. In hoeverre de huidige AI-gereedschappen in het betaalde plan bruikbaar zijn, is iets om zelf uit te zoeken.
8. Wacht even met Creative Cloud Abonnement opzeggen
Het kan aantrekkelijk zijn om het Adobe abonnement direct uit de deur te gooien. Wacht daar even mee. Misschien moet je nog even 'snel' terug naar Photoshop.
Wordt je meer en meer wegwijs in Affinity, en ben je tevreden? Dan is het tijd om het abonnement op te zeggen. Kijk goed naar wanneer het abonnement afloopt. Zeker als je voor een jaar betaald hebt, en nog een half jaar tegoed hebt.
Denk jij als fotograaf erover om stappen?
Affinity is geen vervanging van bijvoorbeeld Lightroom. Het biedt geen catalogus-functie voor het beheer van je foto's. Het is bestemd voor het afzonderlijk bewerken en manipuleren van grafische bestanden waaronder foto's.
Wil je als fotograaf Affinity gebruiken voor Raw-foto's? Overweeg dan toch een catalogusprogramma en een raw-editor naast Affinity.
Denk jij erover om als fotograaf over te stappen naar Affinty? Dan hoor ik graag waarom of waarom niet. Deel je mening onder dit bericht.
Een overstap is een heel persoonlijke keuze. Je wilt die keuze natuurlijk gerespecteerd hebben. Dat betekent ook dat je de mening van anderen moet respecteren. Denk daaraan als je een reactie geeft.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
1 reactie
-
Donald Willemsen schreef vandaag om 16:41 | reageer
Nando, even een kleine opmerking. Photoshop is niet alleen pixelgerelateerd, maar ook vectorgebaseerd. Je weet dat Photoshop een grafisch programma is en werkt het naast pixels ook met vector gebaseerde bestanden.
