8 Dingen waar je op moet letten bij de overstap naar Affinity



Ook als je 'oude' Photoshop of InDesign documenten hebt met een diversiteit aan fonts, kan dit problemen gaan opleveren. Bekijk goed of dit voor jou geldt.



Heb je Creative Cloud nog geïnstalleerd, dan zullen de fonts ook in Affinity zichtbaar zijn. Wanneer de Creative Cloud opgezegd hebt, zullen deze fonts niet meer op de computer staan.





7. Kwaliteit van Canva AI

8. Wacht even met Creative Cloud Abonnement opzeggen

Denk jij als fotograaf erover om stappen?

Wil jij ook gave foto's maken?

Canva AI is alleen beschikbaar als je een Canva Premium plan koopt. Met dit jaarlijks terugkomend bedrag krijg je beschikking over diverse AI-tools.Ik heb het niet uit eigen ervaring, maar het gaat de ronde dat de Canva AI-tools niet heel goed zijn. Zeker als je ze vergelijkt met bijvoorbeeld de gereedschappen in Photoshop of Topaz.Het is zeer zeker mogelijk dat dit in de (nabije) toekomst beter zal worden. In hoeverre de huidige AI-gereedschappen in het betaalde plan bruikbaar zijn, is iets om zelf uit te zoeken.Het kan aantrekkelijk zijn om het Adobe abonnement direct uit de deur te gooien. Wacht daar even mee. Misschien moet je nog even 'snel' terug naar Photoshop.Wordt je meer en meer wegwijs in Affinity, en ben je tevreden? Dan is het tijd om het abonnement op te zeggen. Kijk goed naar wanneer het abonnement afloopt. Zeker als je voor een jaar betaald hebt, en nog een half jaar tegoed hebt.Affinity is geen vervanging van bijvoorbeeld Lightroom. Het biedt geen catalogus-functie voor het beheer van je foto's. Het is bestemd voor het afzonderlijk bewerken en manipuleren van grafische bestanden waaronder foto's.Wil je als fotograaf Affinity gebruiken voor Raw-foto's? Overweeg dan toch een catalogusprogramma en een raw-editor naast Affinity.Denk jij erover om als fotograaf over te stappen naar Affinty? Dan hoor ik graag waarom of waarom niet. Deel je mening onder dit bericht.Een overstap is een heel persoonlijke keuze. Je wilt die keuze natuurlijk gerespecteerd hebben. Dat betekent ook dat je de mening van anderen moet respecteren. Denk daaraan als je een reactie geeft.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.