Een nieuwe cursus over Affinity by Canva



Bij Photofacts zijn we natuurlijk in beginsel geïnteresseerd in de toepassingen voor fotografie. De nieuwe cursus zal zich daar dan ook op richten. Het is wel interessant om te weten wat jij als lezer graag aan bod wil laten komen.



Vertel in een reactie onder dit bericht welk onderdeel van het programma, of welke bewerkingen op fotografiegebied jij graag in de cursus zou willen zien. Is het manipulatie van foto's, en zo ja welke? Raw-workflow? Of iets anders?



We kunnen niet beloven dat alle suggesties die we krijgen ook aan bod komen, maar we doen ons best om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen. De cursus is immers voor jou en je collegae fotograaf.





Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.