Een nieuwe cursus over Affinity by Canva

Een nieuwe cursus over Affinity by Canvazondag 30 november 2025, 14:28 door Nando Harmsen | 56x gelezen | 0 reacties
Met de introductie van Affinity by Canva hebben we een gratis programma ter beschikking gekregen dat Photoshop voor groot deel kan vervangen. We gaan een cursus maken over Affinity. Wat zou jij aan bod willen laten komen?
Affinity Photo is altijd al een goed alternatief voor Photoshop geweest. Het kan een groot deel van de dingen die in Photoshop mogelijk zijn. Sterker nog, er zijn functies die niet in Photoshop mogeljk zijn, of alleen via een omweg.
We hebben een cursus over de basis van Affinity Photo gemaakt. Na die cursus is Affinity Photo 2 uitgekomen, dat we verder niet behandeld hebben. Nu is er een derde versie, dat Affinity by Canva heet. Het is tijd voor een nieuwe cursus.
Affinity by Canva is gratis, wat het alternatief voor Photoshop nog aantrekkelijker maakt. We verwachten dan ook dat er veel mensen naar zullen kijken, en misschien overstappen. Alvorens dat te doen, is het wijs om dit artikel eens te lezen.
De nieuwe Affinity by Canva heeft veel veranderingen ondergaan. Het is niet langer het programma dat we kenden van Affinity Photo (1 en 2). Het is samengegaan met een vectorprogramma en een document-layout programma.
Bij Photofacts zijn we natuurlijk in beginsel geïnteresseerd in de toepassingen voor fotografie. De nieuwe cursus zal zich daar dan ook op richten. Het is wel interessant om te weten wat jij als lezer graag aan bod wil laten komen.
Vertel in een reactie onder dit bericht welk onderdeel van het programma, of welke bewerkingen op fotografiegebied jij graag in de cursus zou willen zien. Is het manipulatie van foto's, en zo ja welke? Raw-workflow? Of iets anders?
We kunnen niet beloven dat alle suggesties die we krijgen ook aan bod komen, maar we doen ons best om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen. De cursus is immers voor jou en je collegae fotograaf.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
