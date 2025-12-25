Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel én de Lightroombijbel - 120 euro voordeel! Word nu lid!
Nando Harmsen

Photoshop tip: gebruik de exportfunctie

donderdag 25 december 2025, 13:31

Er zijn veel manieren om bestanden in Photoshop op te slaan. De export-functie is ideaal voor JPG en PNG bestanden. En voor GIF, zij het beperkt. Ik laat de voordelen zien in dit artikel.

De manieren voor het opslaan van bestanden in Photoshop heeft elk zijn eigen toepassing. Wil je lagen behouden, dan is het opslaan in PSD of TIFF het beste. Zorg dat je de juiste gebruikt, anders kan de foto er niet uitzien zoals je verwacht had.

Wil je opslaan voor gebruik op internet, of email, of voor een fotoafdruk? Dan is een JPG het beste, in het sRGB kleurprofiel. De grootte is afhankelijk van het gebruik. Klein voor internet, groot voor print.

Nando photoshop bestand

Een Photoshop-bestand met veel lagen

Voor internet kan een PNG ook goed gebruikt worden. Het ondersteunt bijvoorbeeld transparantie. Er zijn dus veel keuzes die je moet maken, en die moet je meestal doen voordat je opslaat. Tenzij je de exportfunctie gebruikt.

Je vindt de exportfunctie in het menu onder 'Bestand > Exporteren > Exporteren als...'. Maar het is veel eenvoudiger en sneller om de sneltoets te gebruiken: CMD/CTRL - OPT/ALT- SHIFT - W.

Nando photoshop export

Het venster voor exporteren van een bestand

In het venster kan je kiezen tussen JPG, PNG of GIF. Geef de gewenste afmetingen in pixels in, of kies een percentage. Je kan desgewenst ook canvasgrootte aanpassen. Maar pas op, dat zorgt voor witruimte of voor een crop.

Nando photoshop export bestandtype

Kies de instellingen die je wenst

Vul in welke metagegevens je erbij wilt hebben, kies het omzetten naar sRGB kleurprofiel en het profiel insluiten. Met al deze informatie zie je links de afmetingen en hoe groot het bestand wordt in kB of MB.

Dan kan je exporteren en het bestand wordt opgeslagen op de locatie en met de naam die je dan ingeeft. Het mooiste van alles, het originele bestand blijft ongewijzigd, inclusief de lagen die je had.

Nando photoshop export meerdere

In één keer meerdere formaten opslaan is mogelijk

Desgewenst kan je nog meerdere formaten ingeven door links bij het kopje 'Alles schalen' op het plusje te klikken. Dat is wel zo handig als je meerdere formaten in één keer wilt opslaan.

Maak de sneltoets je eigen, en het exporteren naar een JPG of PNG gaan in een handomdraai. GIF gaat ook, maar dat geeft niet zoveel controle. In dat geval kan je beter 'Bestand > Exporteren > Opslaan voor web...' kiezen.


Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

