Photoshop tip: gebruik de exportfunctie

Meer: Photoshop Tips
Photoshop tip: gebruik de exportfunctiedonderdag 25 december 2025, 13:31 door Nando Harmsen | 47x gelezen | 0 reacties
Er zijn veel manieren om bestanden in Photoshop op te slaan. De export-functie is ideaal voor JPG en PNG bestanden. En voor GIF, zij het beperkt. Ik laat de voordelen zien in dit artikel.
De manieren voor het opslaan van bestanden in Photoshop heeft elk zijn eigen toepassing. Wil je lagen behouden, dan is het opslaan in PSD of TIFF het beste. Zorg dat je de juiste gebruikt, anders kan de foto er niet uitzien zoals je verwacht had.
Wil je opslaan voor gebruik op internet, of email, of voor een fotoafdruk? Dan is een JPG het beste, in het sRGB kleurprofiel. De grootte is afhankelijk van het gebruik. Klein voor internet, groot voor print.
Voor internet kan een PNG ook goed gebruikt worden. Het ondersteunt bijvoorbeeld transparantie. Er zijn dus veel keuzes die je moet maken, en die moet je meestal doen voordat je opslaat. Tenzij je de exportfunctie gebruikt.
Je vindt de exportfunctie in het menu onder 'Bestand > Exporteren > Exporteren als...'. Maar het is veel eenvoudiger en sneller om de sneltoets te gebruiken: CMD/CTRL - OPT/ALT- SHIFT - W.
In het venster kan je kiezen tussen JPG, PNG of GIF. Geef de gewenste afmetingen in pixels in, of kies een percentage. Je kan desgewenst ook canvasgrootte aanpassen. Maar pas op, dat zorgt voor witruimte of voor een crop.
Vul in welke metagegevens je erbij wilt hebben, kies het omzetten naar sRGB kleurprofiel en het profiel insluiten. Met al deze informatie zie je links de afmetingen en hoe groot het bestand wordt in kB of MB.
Dan kan je exporteren en het bestand wordt opgeslagen op de locatie en met de naam die je dan ingeeft. Het mooiste van alles, het originele bestand blijft ongewijzigd, inclusief de lagen die je had.
Desgewenst kan je nog meerdere formaten ingeven door links bij het kopje 'Alles schalen' op het plusje te klikken. Dat is wel zo handig als je meerdere formaten in één keer wilt opslaan.
Maak de sneltoets je eigen, en het exporteren naar een JPG of PNG gaan in een handomdraai. GIF gaat ook, maar dat geeft niet zoveel controle. In dat geval kan je beter 'Bestand > Exporteren > Opslaan voor web...' kiezen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
