Reflectie in het gezicht verminderen met Photoshop

Wanneer je een portret maakt kan het wel eens gebeuren dat een vettige huid in combinatie met hard licht zorgt voor felle reflectiepunten op de huid. In dit artikel een snelle oplossing hiervoor in Photoshop.



Misschien goed om allereerst te benadrukken dat het altijd slimmer is om dit soort reflecties te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door vooraf visagie toe te passen bij je model (poederen). Ook helft het wanneer je werkt met zachter licht, dat zal minder snel zorgen voor harde reflecties.





Nieuwe laag aanmaken

In Photoshop is het altijd slim om een bewerking uit te voeren op een nieuwe laag. Zo kun je achteraf eenvoudig zien wat het verschil is en dit aanpassen waar nodigEen nieuwe laag kun je eenvoudig aanmaken met de sneltoets CRTL (of Command op de Mac) + SHIFT + N. Voor de duidelijkheid kun je de nieuw laag natuurlijk een naam geven.