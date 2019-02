Reflecties in brillenglazen vermijden of verwijderen

Reflecties voorkomen

Als je met studiolampen werkt, zet deze dan zo min mogelijk op ooghoogte. Als je dat namelijk doet weerkaatst het licht recht in de bril en krijg je die lelijke witte reflecties op het glas. Zet je licht dus iets hoger dan je model zodat het licht echt vanaf boven naar beneden schijnt. Je bent dan meteen je reflectie kwijt.Hoek van inval is hoek van uitval. Dit kun je ook teruglezen in het artikel van Frank Doorhof. Licht beweegt zich alleen in rechte lijnen. Brillen weerkaatsen het licht net zoals een spiegel. Als je dus weet waar het licht de bril raakt, kun je daar rekening mee houden en de hoek van uitval ontwijken.Laat je model dus niet in het licht kijken zodat de hoek van inval zeker geen hoek van uitval is. Wat ook goed helpt is je model iets naar beneden laten kijken.