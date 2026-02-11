Meer: Portretfotografie
Perfect witte achtergrond maken in je thuisstudio
Om professioneel ogende portretfoto's te maken heb je geen dure studio nodig. Ook in je eigen huis kun je prima studio-kwaliteit portretfoto's maken. In deze video van Gavin Hoey laat hij zien hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
