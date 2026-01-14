Apple komt met Creator Studio software

Meer: Software
Apple komt met Creator Studio softwarewoensdag 14 januari 2026, 22:44 door Elja Trum | 51x gelezen | 0 reacties
Apple heeft een speciaal software pakket uitgebracht voor creators. In het pakket zitten Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor en MainStage, plus nieuwe AI-features en premium content in Keynote, Pages en Numbers.
Het pakket is per 28 januari verkrijgbaar en gaat 12,99 per maand kosten, of 129 euro per jaar. Je kunt de software een maand lang gratis proberen.
Opvallend genoeg is een deel van de software die je krijgt, zoals Keynote, Pages en Numbers, nu gewoon gratis te gebruiken op je Mac. Apple geeft aan dat deze ook gewoon gratis beschikbaar blijft. Voor deze software belooft Apple 'premium content' en AI functies. De losstaande applicaties zullen ook los aan te schaffen zijn (zonder abonnement).
De software is vooral gericht op video, geluid en design, niet op fotografie. Geen hernieuwde opkomst van Apple Aperture dus. Met het bijgeleverde Pixelmator Pro kun je wel op je iPad (bij voorkeur met een Apple Pencil) foto's bewerken en designs maken.
Echt een heel interessant pakket lijkt het voorlopig niet voor fotografen, maar als je veel met video doet kan het interessant zijn (al zou ik dan vooral Davinci Resolve aanraden).
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
