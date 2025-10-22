Film Noir fotografie in de studio met Gavin Hoey

Meer: Portretfotografie
Film Noir fotografie in de studio met Gavin Hoeywoensdag 22 oktober 2025, 15:51 door Elja Trum | 44x gelezen | 0 reacties
In deze nieuwe video van Gavin Hoey laat hij zien hoe je een mooie film noir setting maakt in je studio en zo een leuke sfeer neerzet voor gave foto's. Leuke inspiratie weer voor een shoot.
Een verhaal vertellen met je foto's
Met techniek alleen ben je er nog niet, want het kan zo maar zijn dat die foto met romige achtergrond en perfecte belichting niet de aandacht krijgt die het verdient.
Gelukkig is het niet moeilijk om je foto's interessanter te maken, door een verhaal te vertellen krijgt je foto namelijk meer diepgang.
Meer weten over het vertellen van een verhaal met je foto's?
Bekijk de cursus Verhalende Portretfotografie.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 19 november 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 18 februari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
