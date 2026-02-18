Video: Futuristische portretfoto's met gekleurd licht

Meer: Portretfotografie
Video: Futuristische portretfoto's met gekleurd lichtwoensdag 18 februari 2026, 23:32 door Elja Trum | 31x gelezen | 0 reacties
In deze video laat Gavin Hoey zien hoe je futuristische portretten kunt maken met wat RGB LED verlichting (en een projector lichtvormer). Natuurlijk kun je dit soort foto's net zo goed bereiken met kleurfilters op je flitsers in plaats van de RGB verlichting.
Meer weten over portretfotografie?
Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over portretfotografie.
- Portretfotografie tips (Elja Trum)
- Portretfotografie in de praktijk (Elja Trum)
- Zakelijke portretfotografie (Maurice Jager)
- Van Beeld naar Kunst (Micky Hoogendijk)
- Spontane Portretten zonder Poseren (Peter Lammers)
- Starten met Flitsen (Elja Trum)
- Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic (Elja Trum)
Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
