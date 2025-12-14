Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Tips en Truuks

Nando Harmsen

Eén kleur behouden in een zwart-witfoto

zondag 14 december 2025, 14:28 door | 32x gelezen | 0 reacties

Je kan voor een foto kiezen tussen kleur en zwart-wit. Of je kiest voor een combinatie. Zwart-wit met één kleur. In dit artikel laat ik de quick-and-dirty manier zien hoe je dit eenvoudig kan bereiken.

Ik gebruik voor deze techniek gewoon Lightroom Classic. Maar je kan dit met elk programma doen; Photoshop, Affinity, Luminar, Capture One, ON1, of welke software je ook gebruikt. Het is belangrijk dat je kleuren afzonderlijk kan manipuleren.

Nando LrC allekleuren

Een bewerkte kleurenfoto. Er is een duidelijk onderscheidt in primaire kleuren. Dan werkt de techniek het beste.

Allereerst is het belangrijk dat je de foto bewerkt in kleur. Zorg dat de kleuren duidelijk aanwezig zijn om het beste effect te krijgen. Eventueel kan je de kleuren wat extra verzadigen. Hou het wel subtiel.

Is je bewerking gereed? Dan kan je overschakelen naar het kleurenpaneel. Daarin zullen de RGB en CMY-kleuren te vinden zijn: rood, groen, blauw, cyaan, magenta, en geel. Soms zijn er nog een paar meer.

Zet de verzadiging van alle kleuren, behalve de kleur die je wilt behouden, naar een verzadiging van nul (of 100 in Lightroom). Met andere woorden, haal die kleur uit de foto weg. Zo hou je alleen de kleur over die je wenst.

Nando LrC alleen rood

Alle kleuren zijn eruit gehaald door de verzadiging in Lightroom op -100 te zetten. Behalve rood en oranje.

Rood is een bijna klassieke kleur die in zwart-witfoto's behouden wordt. Maar het hoeft niet alleen rood te zijn. Kies desnoods alleen blauw. Of een combinatie van kleuren zoals groen en blauw.

Nando LrC alleen blauw

Alleen blauw in een foto kan ook.

Nando LrC alleen blauw en groen

Of je kiest voor twee kleuren behouden, zoals blauw en groen.

Deze manier werkt het beste wanneer er een duidelijke scheiding is tussen de primaire kleuren. Eventueel kunnen 'kleurvervuilingen' met een masker verwijderd worden. In dit masker zet je de verzadiging op nul.

Is het veel complexer, of zijn er teveel 'kleurvervuilingen', dan zal een bewerking in Photoshop of Affinity noodzakelijk worden. Maar voor veel gevallen zal deze quick-and-dirty manier goed kunnen werken.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Masterclass Naaktfotografie

Masterclass Naaktfotografie

woensdag 14 januari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 21 januari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

woensdag 18 februari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Tips en Truuks
home
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic
Masterclass Landschapsfotografie met Bas Meelker

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.762 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord