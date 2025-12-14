Eén kleur behouden in een zwart-witfoto

Meer: Tips en Truuks
Eén kleur behouden in een zwart-witfotozondag 14 december 2025, 14:28 door Nando Harmsen | 32x gelezen | 0 reacties
Je kan voor een foto kiezen tussen kleur en zwart-wit. Of je kiest voor een combinatie. Zwart-wit met één kleur. In dit artikel laat ik de quick-and-dirty manier zien hoe je dit eenvoudig kan bereiken.
Ik gebruik voor deze techniek gewoon Lightroom Classic. Maar je kan dit met elk programma doen; Photoshop, Affinity, Luminar, Capture One, ON1, of welke software je ook gebruikt. Het is belangrijk dat je kleuren afzonderlijk kan manipuleren.
Allereerst is het belangrijk dat je de foto bewerkt in kleur. Zorg dat de kleuren duidelijk aanwezig zijn om het beste effect te krijgen. Eventueel kan je de kleuren wat extra verzadigen. Hou het wel subtiel.
Is je bewerking gereed? Dan kan je overschakelen naar het kleurenpaneel. Daarin zullen de RGB en CMY-kleuren te vinden zijn: rood, groen, blauw, cyaan, magenta, en geel. Soms zijn er nog een paar meer.
Zet de verzadiging van alle kleuren, behalve de kleur die je wilt behouden, naar een verzadiging van nul (of 100 in Lightroom). Met andere woorden, haal die kleur uit de foto weg. Zo hou je alleen de kleur over die je wenst.
Rood is een bijna klassieke kleur die in zwart-witfoto's behouden wordt. Maar het hoeft niet alleen rood te zijn. Kies desnoods alleen blauw. Of een combinatie van kleuren zoals groen en blauw.
Deze manier werkt het beste wanneer er een duidelijke scheiding is tussen de primaire kleuren. Eventueel kunnen 'kleurvervuilingen' met een masker verwijderd worden. In dit masker zet je de verzadiging op nul.
Is het veel complexer, of zijn er teveel 'kleurvervuilingen', dan zal een bewerking in Photoshop of Affinity noodzakelijk worden. Maar voor veel gevallen zal deze quick-and-dirty manier goed kunnen werken.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
