Leica Q3 Monochrom aangekondigd

Meer: Productaankondiging
Leica Q3 Monochrom aangekondigdvrijdag 21 november 2025, 16:32 door Elja Trum | 49x gelezen | 0 reacties
Leica heeft een nieuwe Leica Q3 Monochrom camera aangekondigd (en hij is ook direct beschikbaar). Deze variant op de Leica Q3 kan alleen foto's maken in zwart-wit. Een camera voor de echte zwart-wit puristen dus.
Leica Q3 Monochrom specificaties
- 61 megapixel BSI CMOS sensor (zonder kleurfilter)
- 28mm f/1.7 objectief
- Elektronische zoeker met 5,76 miljoen beeldpunten
- 3 inch touchscreen (1,84 miljoen beeldpunten)
- 8K video (30p)
- IP52 stof en waterbescherming
Deze nieuwe Leica is de opvolger van de Leica Q2 Monochrom met het voordeel van de verbeterde sensor die ook in de Q3 te vinden is. Wat nog wel ontbreekt is de fase-dectie autofocus, die wel in de kleurenversie van de Q3 zit.
Twaalf jaar geleden heb een review geschreven over de Leica M Monochrom. Ik vond dat toen een leuke camera voor de echte zwart-witfotograaf, met als nadeel dat je weer met kleurfilters zult gaan moeten werken.
Persoonlijk denk ik dat het aanschaffen van de normale kleurenversie aanschaffen en de omzetting naar zwart-wit achteraf doen de betere manier van werken is.
Prijs en beschikbaarheid
De Leica Q3 Monochrom is per direct verkrijgbaar bij de Leica Stores en Leica dealers. De adviesverkoopprijs is 6.750 euro.
