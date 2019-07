Mooi portretlicht op de grond

f/5, 1/20s, 100 ISO @ 100mm

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Als ik zoek naar mooi licht, dan zoek ik vooral naar mooie schaduwen. Ik houd ervan als het hoofdlicht voornamelijk van één zijde op het model valt. De schaduw die je dan krijgt zorgt voor een mooi diepte effect in je beeld.De bosgrond in deze foto hielp hier goed in mee. Het indirecte licht van boven (ik had het directe zonlicht geblokkeerd met een op dat moment verder ongebruikte softbox) valt mooi op het model en de donkere ondergrond zorgt er voor dat er weinig licht terug kaatst naar boven.Hierdoor ontstaat een mooie schaduw aan de ene kant die vorm en diepte aan je onderwerp geeft. Helemaal geen gek idee dus om je model bij een volgende shoot eens op de grond te laten liggen.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn gloednieuwe boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.