Portretfotografie tip: Experimenteer met straatportretten

f/2.2, 1/800s, 640 ISO @ 35mm

Straatfotografie is een uitgebreid onderwerp waar ook een heel boek over volgeschreven kan worden. Een prima manier om straatportretten te maken is door gewoon ergens in een drukke (toeristische) stad op een onopvallende plek te gaan staan of zitten. Al snel val je niet meer op en kun je rustig fotograferen.Je kunt bijvoorbeeld je camera op één plek richten en wachten tot voorbijgangers vanzelf in beeld lopen. Zo heb ik bovenstaande fietser op de foto gezet bij de Dom in Utrecht.Het werkt vaak het beste om niet met een enorme hoeveelheid apparatuur te gaan fotograferen. Met alleen een camera om je nek voorzien van een compact 35mm objectief val je immers veel minder op in het straatbeeld dan met een grote 70-200mm op je camera.Natuurlijk hoeft straatfotografie niet altijd 'stiekem'. Je kunt ook gewoon op mensen afstappen en vragen of je een foto mag nemen. Dat levert vaak een ander soort straatfoto's op, omdat mensen zich dan veel bewuster zijn van de camera.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.