Portretfotografie tip: Gebruik een windmachine

Yvette - f/10, 1/160s, 100 ISO @ 110mm

Je kunt de ventilator het best door een derde persoon laten bedienen. Voor het beste effect moet je namelijk de ventilator een beetje heen en weer en op en neer bewegen. Zo krijg je wisselende windstromen waardoor het effect van de wind veel groter is.Laat je de wind statisch waaien, dan krijg je in elke foto dezelfde look en gaan haren vaak bij elkaar zitten (wat minder mooi is).Een windmachine kun je vaak ook laten variëren in kracht. Ook dit is slim om in te zetten voor meer afwisseling.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.